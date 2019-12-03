СК завершил расследование крушения самолета в Шереметьеве

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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ошибка при посадке

Завершено расследование крушения самолета в Шереметьеве
Текст: Наталья Козлова
3 декабря стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о крушении самолета в аэропорту Шереметьево. Правда, об этом заявила защита пострадавших в той аварии. Следственный комитет пока официально окончание работы над резонансным уголовным делом не подтвердил.

Виновником в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве и гибели десятков пассажиров следствие называет командира судна Дениса Евдокимова. Пилота обвинили в гибели более 40 человек по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, "повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".

Фото: Екатерина Киселева/ТАСС
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Напомним, трагедия произошла 5 мая этого года. В тот день была гроза, и в самолет на взлете ударила молния. Командир принял решение - возвращаться назад в Москву. Когда командир запросил экстренную посадку, он сказал диспетчерам, что вынужден вернуться в Шереметьево из-за проблем со связью и бортовой автоматикой. При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник, выжили - 37 пассажиров, включая четырех членов экипажа.

По версии СК, пилот, когда сажал самолет в аэропорту, нарушил правила. В результате его ошибки самолет разрушился и загорелся. Тогда сообщалось, что пилоту грозит до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Аварийная посадка самолета в Шереметьево
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