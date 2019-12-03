СК завершил расследование крушения самолета в Шереметьеве

3 декабря стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о крушении самолета в аэропорту Шереметьево. Правда, об этом заявила защита пострадавших в той аварии. Следственный комитет пока официально окончание работы над резонансным уголовным делом не подтвердил.

Виновником в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве и гибели десятков пассажиров следствие называет командира судна Дениса Евдокимова. Пилота обвинили в гибели более 40 человек по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, "повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц".

Напомним, трагедия произошла 5 мая этого года. В тот день была гроза, и в самолет на взлете ударила молния. Командир принял решение - возвращаться назад в Москву. Когда командир запросил экстренную посадку, он сказал диспетчерам, что вынужден вернуться в Шереметьево из-за проблем со связью и бортовой автоматикой. При посадке лайнер загорелся. Погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник, выжили - 37 пассажиров, включая четырех членов экипажа.

По версии СК, пилот, когда сажал самолет в аэропорту, нарушил правила. В результате его ошибки самолет разрушился и загорелся. Тогда сообщалось, что пилоту грозит до семи лет лишения свободы или до пяти лет принудительных работ.