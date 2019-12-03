В Кунцевском районном суде Москвы 3 декабря прошло первое заседание по рассмотрению уголовного дела студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму.

Фигурант дела вину не признает. Он заявил, что "всегда подчеркивал бесперспективность ведения политической борьбы с помощью насилия".

Оглашая обвинительное заключение, прокурор заявил, что своими постами в соцсетях Жуков "решил привлечь неограниченный круг лиц к антиправительственной деятельности". По словам гособвинителя, для этого фигурант дела "в период с 2012 по 2017 год разместил на своем канале в YouTube несколько роликов, в том числе "Мирная революция возможна", "Митинги прошли. Что дальше?". Тем самым, по версии надзорного ведомства, он совершил действия, которые подпадают под публичные призывы к экстремизму.

А по части 2 статьи 280 УК РФ такие действия являются преступными и наказываются лишением свободы до пяти лет. По версии следствия, публикуя видео, студент испытывал "чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю".

Адвокаты подсудимого заявили, что оснований для привлечения Жукова к ответственности нет. Они назвали дело студента "политическим" и считают, что уголовное преследование Жукова - это "компенсация за закрытое дело о массовых беспорядках".

Первоначально 21-летнему студенту четвертого курса факультета политологии Жукову вменяли участие в "массовых беспорядках" (часть 2 статьи 212 УК) во время акции 27 июля. Позже это дело закрыли и предъявили студенту обвинение в призывах к экстремизму из-за видео на YouTube-канале. После задержания Жуков находился под стражей в СИЗО, а затем был переведен под домашний арест.