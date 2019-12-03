Троекуровские палаты и Дом Союзов станут частью парламентского квартала

В центре Москвы появится парламентский квартал: наряду с подлежащим реставрации зданием Госдумы на Охотном ряду в него войдут Троекуровские палаты и Дом Союзов. Председатель ГД Вячеслав Володин и депутаты всех фракций осмотрели новые парламентские "площадки".

Еще в 2017 году Вячеслав Володин инициировал процесс восстановления уникальной постройки - Троекуровских палат. Работы по восстановлению памятника архитектуры завершились накануне. Теперь туда переедут Комитет по международным делам и Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Как сообщили их председатели Леонид Слуцкий и Леонид Калашников, там также будут проводиться встречи с представителями зарубежных делегаций.

До начала работ "во дворе Государственной Думы были настоящие руины", отметил Вячеслав Володин. "Теперь это прекрасное здание, живая история", - сказал он.

И действительно, архитектурный памятник XVII века, расположенный во дворе Госдумы, был практически разрушен. Помнящие Петра I стены, чудом уцелевшие при советской власти, оказались на грани гибели.

Теперь палаты в идеальном состоянии, сообщили в думской пресс-службе, - осталось завершить отделочные работы внутри здания.

Приведен в порядок и Дом Союзов - здесь будут проводиться мероприятия ГД во время ремонта в старом здании на Охотном ряду. Напомним, что процесс реставрации несколько затянулся из-за обнаруженных под ним пустот.

Дом Союзов же готов принять думские мероприятия, убедились Володин и другие депутаты. Помещения в здании XVIII века приспособлены к тому, чтобы в них проводились большие парламентские слушания и конференции, заседания и встречи. Парламентарии уже протестировали здание: недавно здесь состоялась международная конференция, посвященная межпарламентскому сотрудничеству стран СНГ. А 16 декабря в Доме Союзов пройдет заседание Совета законодателей РФ.

Возможно, в это же здание переедет Комитет по культуре. Это предложил глава нижней палаты во время осмотра.

"С одной стороны, это будет совершенно правильно и справедливо по отношению к комитету, который работает в стесненных условиях, проводит свои заседания в коридоре, а здесь возможности совершенно другие, - пояснил Володин. - С другой стороны, это здание - больше, чем просто здание, оно особое для Москвы. Это памятник культурного наследия". Предложение будет рассмотрено на заседании Совета ГД.