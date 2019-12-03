В ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом пострадали 5 человек

Четверо взрослых и один ребенок пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса, который перевернулся по дороге в Старый Оскол в Белгородской области.

Как сообщает региональное УМВД, ДТП с участием рейсового автобуса "ПАЗ" произошло около 07 часов 45 минут 3 декабря на улице Зеленой села Архангельское Старооскольского городского округа.

Автобус шел по маршруту "Преображенка - Старый Оскол".

По предварительным данным полиции, 60-летний водитель, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В момент происшествия в салоне находились 15 человек. Первоначально сообщалось, что в автобусе могли ехать вдвое больше людей.

- В результате ДТП травмы получили четыре пассажирки - 11-летняя девочка и женщины в возрасте 30-ти, 34-х и 64-х лет. Еще одна 63-летняя женщина была осмотрена медицинскими работниками, после чего отпущена домой. Предварительно, опасности для жизни пострадавших нет, - рассказали в полиции.

После аварии сотрудники ГИБДД пустили весь остальной транспорт в объезд. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.