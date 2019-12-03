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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В калужском Боровске вынесен приговор за снос исторического здания

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калужской области вынесен приговор по уголовному делу за "повреждение выявленного объекта культурного наследия". Ранее осужденный в арбитражном суде согласился воссоздать здание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Фото: Олег Платонов/РГ
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Уголовное дело было возбуждено в отношении 53-летнего жителя Боровска. Он, будучи собственником дома № 20 на улице Ленина, решил его снести. В мае 2017 года он нанял для этого работников, которые здание разрушили. При этом, как подчеркивают в прокуратуре, этот человек прекрасно знал, что его дом является частью объекта культурного наследия - "Ансамбль площади Ленина 18-19 веков".

В суде мужчина свою вину не признал. Но Боровский районный суд посчитал аргументы гособвинителя более вескими и признал мужчину виновным в сносе исторического здания. От назначенного наказания - штраф 700 тысяч рублей - осужденный освобожден в связи с истечением срока давности. Но ему придется оплатить процессуальные издержки - 299 тысяч рублей в доход федерального бюджета. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован, подчеркнули в прокуратуре.

Зато вступило в силу определение арбитражного суда Калужской области. В арбитраже было утверждено мировое соглашение между собственником исторического дома и областным управлением по охране культурного наследия, согласно которому осужденный обязуется воссоздать снесенное здание.

Напомним, скандалом со сносом исторических зданий в Боровске местными чиновниками в начале года заинтересовался СК России. А в феврале по итогам заседания Совета по культуре при Президенте РФ Владимир Путин поручил правительству региона обеспечить сохранность исторической застройки Боровска.

Происшествия Правосудие Суд Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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