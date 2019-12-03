В московских парках пройдут выставки раритетных новогодних открыток

Этой зимой в 11 московских парках можно будет посетить тематические выставки, посвященные не только живописным пейзажам России и загадочной Антарктиде, но и важному элементу предстоящего праздника - раритетным новогодним открыткам времен СССР.

Открытки, созданные лучшими советскими художниками ХХ века, можно увидеть на центральной площади в парке "Кузьминки". До 31 января там будут представлены самые яркие работы 1950-1970-х годов: любимые новогодние сюжеты - зимний город, из окон домов льется теплый свет, детей и взрослых ждут подарки от Деда Мороза, и все загадывают желания, кружась на новогоднем карнавале.

К 200-летию экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева - ко дню открытия шестого континента, Антарктиды - два московских парка представят фотовыставки пейзажей южного полюса. В "Музеоне" с 15 января по 17 февраля москвичи и гости столицы увидят работы финалиста фестиваля "Первозданная Россия" и конкурса National Geographic Станислава Захарова, который в этом году побывал в Антарктиде, а в усадьбе Воронцово с 1 по 22 февраля пройдет выставка иностранных фотографов Джона Веллера и Пола Никлена "Открываем Антарктиду вместе".

В Лианозовском парке представят фотоработы победителей III Международного фотоконкурса "Русская цивилизация", в котором приняли участие 5 тысяч фотографов из 32 стран. А в Гончаровском парке до 27 декабря пройдет экспозиция панорамных снимков столицы. Фотограф Максим Пронин (псевдоним - Max Polazov) представит свои работы, на которых запечатлены Кремль, МИД, Триумфальная арка и другие достопримечательности города с высоты птичьего полета.

Фотовыставку "Энергия зимнего солнца", где представлены снимки с видами зимнего Байкала, снежных пиков Эльбруса, живописные пейзажи национального парка "Таганай" и другие фото природных достопримечательностей России, можно посетить в Таганском парке до 31 января. В парке "Фили" с 21 января по 16 февраля покажут лучшие фотографии пейзажей Заполярья, а в саду "Эрмитаж" можно познакомиться с проектом "Путешествуйте дома. Зима", где представлены зимние и новогодние фотографии российских городов, таких как Великий Устюг, Тула, Епифань, Тверь, Невьянск и Рязань.

Кроме того, в медиацентре парка "Зарядье" с 24 декабря по 24 февраля пройдет зимняя фотовыставка, посвященная русскому театру. В экспозицию "Год театра. Занавес!" войдет более 80 фотографий, видеохроника со съемок артистов и режиссеров театров, а также уникальный экспонат - огромный панорамный снимок длиной девять метров и шириной полтора метра. В панорамном кадре запечатлены талантливые актеры, режиссеры и руководители театров разных поколений: Марк Захаров, Евгений Миронов, Владимир Машков, Роман Виктюк, Марина Брусникина и многие другие.