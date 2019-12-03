В Москве задержан мужчина, избивавший женщин в автобусах
Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел по СВАО, подозреваемым оказался 32-летний мужчина. В распоряжении полицейских есть видео из салона автобуса, на котором видно, как бородатый парень жестоко избивает попутчицу бейсбольной битой. Перед этим он толкнул незнакомку, а когда услышал замечание, набросился на девушку.
Ранее в соцсетях уже были данные о мизогине, который без всяких причин избивал пассажирок в автобусах. Эти случаи фиксировались в Бибиреве, Отрадном, Северном и Южном Медведкове.
Нападавшего задержали участковые района Лианозово. Собранные против него материалы передали в Следственный комитет. Полиция просит всех, кто пострадал в этих нападениях, обращаться по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03, дежурная часть ОМВД Лианозово: (495) 616-06-01.
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В полицию поступила информация о противоправных действиях в общественном транспорте. Было установлено, что при входе в автобус мужчина толкнул женщину, идущую перед ним, и стал выражаться нецензурной бранью. В результате возникшего конфликта гражданин замахнулся несколько раз в ее сторону бейсбольной битой и вышел из транспорта на остановке. Участковыми уполномоченными полиции ОМВД по району Лианозово злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний гражданин без постоянного места жительства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», материалы проверки, также, направлены в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий данного гражданина, звонить по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03 дежурная часть ОМВД Лианозово;(495) 616-06-01 дежурная часть УВД по СВАО или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).#увдпосвао#полиция#злоумышленник#автобус#лианозово