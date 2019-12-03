В Москве задержан мужчина, избивавший женщин в автобусах

На северо-востоке Москвы задержан мужчина, который нападал на женщин в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел по СВАО, подозреваемым оказался 32-летний мужчина. В распоряжении полицейских есть видео из салона автобуса, на котором видно, как бородатый парень жестоко избивает попутчицу бейсбольной битой. Перед этим он толкнул незнакомку, а когда услышал замечание, набросился на девушку.

Ранее в соцсетях уже были данные о мизогине, который без всяких причин избивал пассажирок в автобусах. Эти случаи фиксировались в Бибиреве, Отрадном, Северном и Южном Медведкове.

Нападавшего задержали участковые района Лианозово. Собранные против него материалы передали в Следственный комитет. Полиция просит всех, кто пострадал в этих нападениях, обращаться по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03, дежурная часть ОМВД Лианозово: (495) 616-06-01.