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03.12.2019 / 15:25
Текст: Сергей Бабкин

В Москве задержан мужчина, избивавший женщин в автобусах

Фото: iStock
Фото: iStock
На северо-востоке Москвы задержан мужчина, который нападал на женщин в общественном транспорте.

Как сообщили в пресс-службе управления внутренних дел по СВАО, подозреваемым оказался 32-летний мужчина. В распоряжении полицейских есть видео из салона автобуса, на котором видно, как бородатый парень жестоко избивает попутчицу бейсбольной битой. Перед этим он толкнул незнакомку, а когда услышал замечание, набросился на девушку.

В Москве таксист избил пассажира за громкий хлопок дверью

Ранее в соцсетях уже были данные о мизогине, который без всяких причин избивал пассажирок в автобусах. Эти случаи фиксировались в Бибиреве, Отрадном, Северном и Южном Медведкове.

Нападавшего задержали участковые района Лианозово. Собранные против него материалы передали в Следственный комитет. Полиция просит всех, кто пострадал в этих нападениях, обращаться по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03, дежурная часть ОМВД Лианозово: (495) 616-06-01.

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В полицию поступила информация о противоправных действиях в общественном транспорте. Было установлено, что при входе в автобус мужчина толкнул женщину, идущую перед ним, и стал выражаться нецензурной бранью. В результате возникшего конфликта гражданин замахнулся несколько раз в ее сторону бейсбольной битой и вышел из транспорта на остановке. Участковыми уполномоченными полиции ОМВД по району Лианозово злоумышленник был задержан. Им оказался 32-летний гражданин без постоянного места жительства. В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», материалы проверки, также, направлены в следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий данного гражданина, звонить по телефонам: (499) 908-98-00, (499) 908-98-03 дежурная часть ОМВД Лианозово;(495) 616-06-01 дежурная часть УВД по СВАО или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).#увдпосвао#полиция#злоумышленник#автобус#лианозово

Публикация от УВД по СВАО (@uvd_svao)

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