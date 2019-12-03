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03.12.2019 19:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отраву продавали оптом

Наркодилеры хранили в тайниках килограммы ядовитого товара
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 273(8031)
Свыше четверти центнера наркотиков обнаружили и изъяли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке отряда спецназа "Гром".

Все началось с задержания наркоторговца возле торгового центра на улице Ларина в Нижнем Новгороде. Там остановили человека, который передвигался на автомашине без государственного регистрационного знака.

Фото: REUTERS/Henry Romero
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При осмотре автомобиля в багажнике нашли дренажный насос, внутри которого находился полимерный пакет с килограммом порошкообразного вещества. Экспертиза показала, что это наркотик метилэфедрон. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что операция была весьма масштабной, проводилась в нескольких регионах страны - в Подмосковье, Нижегородской, Рязанской и Челябинской областях.

Полицейские взяли целую банду - сразу 14 человек. Да, политкорректно их называют "участниками преступного сообщества, подозреваемыми в незаконном производстве и сбыте наркотических средств". Но изъяли одномоментно 25 килограммов "дури". Это вам не пакетики с непонятным порошком, весом в сотые доли миллиграммов. Причем эти "участники" торговали отравой не в розницу. Они в грамотно оборудованных тайниках распределяли свой товар с хорошим оптовым весом - от одного до трех килограммов. Курьеры забирали товар и доставляли в различные регионы для дальнейшего сбыта. А выручку распределял уже бухгалтер - в преступном сообществе был и такой функционер.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Московская область ПФО Нижегородская область ЦФО Рязанская область УрФО Челябинская область Борьба с наркотиками
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