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03.12.2019 12:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Верховном суде сообщили о снижении числа арестов в России

Текст: Владислав Куликов
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что количество арестов в стране снизилось.

Фото: iStock
Совет судей готовит новые правила поведения в судах

По его данным, озвученным на проходящем в Москве пленарном заседании Совета судей России, за девять месяцев этого года арестовано 70,6 тысячи человек, тогда как за аналогичный период 2017 года были взяты под стражу 85,3 тысячи человек.

При этом суды удовлетворяют почти 90% ходатайств о заключении под стражу. Такое соотношение сохраняется из года в год. Но, по словам экспертов, сам факт того, что следователи стали реже выходить с ходатайствами об аресте, говорит о повышении требовательности судов к таким просьбам.

Фото: Сергей Куксин/РГ

"За девять месяцев текущего года судами рассмотрено 79 тысяч ходатайств о применении меры пресечения в виде заключении под стражу, удовлетворены почти 71 тысяча, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В удовлетворении 8 тысяч ходатайств отказано", - заявил Лебедев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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