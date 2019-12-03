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03.12.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария на 763-м километре федеральной магистрали произошла 3 декабря в 12:30. 59-летний водитель автобуса MAN, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Фото: УМВД по Белгородской области
В ДТП с перевернувшимся автобусом под Белгородом пострадали 5 человек

В салоне находилось 28 человек, в том числе два водителя. Несовершеннолетних среди пассажиров не было. Число пострадавших уточняется.

По информации РИА Новости, пострадали 12 человек, среди которых четверо находятся в тяжелом состоянии. В то же время ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 14 пострадавших. По данным агентства, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Их отвезли в больницу Богучара. Отмечается, что все пострадавшие - граждане Украины. Автобус также имеет номера соседнего государства.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе в южном направлении ограничено.

"ДТП произошло в условиях сильного снегопада. Полицейские, в связи с резким ухудшением погодных условий, в очередной раз призывают водителей к бдительности", - добавили в воронежском главке МВД.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область
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