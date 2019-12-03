Контрабандисты вывезли из Забайкалья в Китай лес на 800 млн рублей

Сотрудники Читинской таможни совместно с правоохранительными органами Забайкальского края обезвредили группу контрабандистов. Преступники в 2014-2018 годах экспортировали в Китай свыше 113 тысяч кубометров лесоматериалов стоимостью более 800 миллионов рублей, сообщает Федеральная таможенная служба.

Лесоматериалы незаконно заготавливались в Забайкальском крае и Бурятии. Для легализации их вывоза компания предоставляла таможне подложные документы.

В офисе компании, пунктах приема и отгрузки лесоматериалов провели обыски. Оперативники изъяли документы, печати различных юридических лиц, образцы подписей, компьютеры и сотовые телефоны.

В пунктах приема и отгрузки обнаружили больше 20 тысяч кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения.

В отношении членов преступной группы возбуждено 11 уголовных дел о контрабанде стратегически важных ресурсов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ). Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет и штраф до миллиона рублей.