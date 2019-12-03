На Камчатке 21-летний студент стал главой отдела ЖКХ

Начальником отдела ЖКХ Быстринского района Камчатки стал 21-летний студент-заочник московского университета. Краевая прокуратура оспаривает это назначение.

"Молодой человек назначен на должность начальника самостоятельного отдела, относящуюся к главной группе должностей муниципальной службы", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что четверокурсник получил работу в нарушение закона: у него нет высшего образования и квалификации по профилю, опыта работы в соответствующей сфере. К тому же, он никогда не занимал руководящий пост. И самое интересное - направление деятельности возглавляемого им отдела никак не связано с профилем получаемого образования.

В отношении работодателя возбуждено административное дело. Главе района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Он должен расторгнуть трудовой договор со студентом.