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03.12.2019 08:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке 21-летний студент стал главой отдела ЖКХ

Текст: Юлия Гарднер

Начальником отдела ЖКХ Быстринского района Камчатки стал 21-летний студент-заочник московского университета. Краевая прокуратура оспаривает это назначение.

Фото: iStock
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"Молодой человек назначен на должность начальника самостоятельного отдела, относящуюся к главной группе должностей муниципальной службы", - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что четверокурсник получил работу в нарушение закона: у него нет высшего образования и квалификации по профилю, опыта работы в соответствующей сфере. К тому же, он никогда не занимал руководящий пост. И самое интересное - направление деятельности возглавляемого им отдела никак не связано с профилем получаемого образования.

В отношении работодателя возбуждено административное дело. Главе района внесено представление об устранении нарушений законодательства. Он должен расторгнуть трудовой договор со студентом.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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