Пострадавшие от паводка жители Хабаровского края начали покупать дома

Жители Хабаровского края, пострадавшие от паводка, начали заключать первые договоры на покупку новых домов. В качестве компенсации на капитальный ремонт имущества 100 собственникам уже выплачено около 33,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Собственники не получают деньги напрямую, мы работаем с продавцами жилья, оформляя сделки через МФЦ. Таким образом оплата прошла по четырем договорам на восемь миллионов 700 тысяч рублей. На регистрации находится еще 17 сделок", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство социальной защиты населения края.

В Комсомольске-на-Амуре жители уже приобрели одноэтажный дом и две квартиры. В Хабаровске пострадавшие от паводка купили одноэтажный дом в Железнодорожном районе.

Заявления на предоставления выплат еще принимаются в учреждениях соцзащиты. Всего на 1 декабря в результате наводнения в Хабаровском крае пострадало 913 жилых помещений. Из них 511 нуждаются в ремонте, а 402 - признаны утраченными.

Кроме того, продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС: десять тысяч рублей в качестве разовой компенсации, 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. Деньги получили уже более 28 тысяч человек.

На компенсации подтопленцам из резервного фонда Правительства РФ выделено 338 миллионов рублей, из средств правительства края - около 12 миллионов рублей.