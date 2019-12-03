В Хабаровске осудят мастера маникюра, вырывавшую ногти клиентам

Сотрудники СК завершили расследование уголовное дела в отношении 49-летней женщины, мастера маникюра и педикюра, которая вырывала ногти клиентам. Ее обвиняют в мошенничестве, незаконном осуществлении медицинской деятельности и оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей.

По версии следствия, подозреваемая проводила на территории Хабаровского края платные семинары, на которых обучала методам реконструирования и восстановления поврежденных и разрушенных ногтей. Стоимость участия в семинаре составляла 95 тысяч рублей. При этом женщина не имела медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий. Она удаляла ногти с окружающими тканями, не имея оснований для этого.

Мастера маникюра задержали летом в Московской области и этапировали в Хабаровск. Дома у нее провели обыск и изъяли важные для следствия вещи. Все это время она находится в СИЗО.

"В ходе следствия обвиняемая вину не признала. По уголовному делу признаны потерпевшими десять женщин и мужчин", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

К слову, ранее женщина сидела в тюрьме за умышленное убийство и мошенничество.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.