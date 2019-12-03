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03.12.2019 08:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье мужчина убил знакомого, отомстив за кошку

Текст: Анна Бондаренко

Следственное управление СК РФ по Приморскому краю расследует уголовное дело, возбужденное по факту убийства 53-летнего мужчины.

Фото: Алексей Лебедев/РИА Новости
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Как сообщает официальный сайт ведомства, тело с разбитой головой 1 декабря было найдено в доме по улице Пионерской в селе Абрамовка Михайловского района Приморья. По подозрению в убийстве задержали 22-летнего знакомого потерпевшего. Он рассказал, что поссорился с потерпевшим, который, будучи пьяным, убил кошку, и избил своего старшего приятеля деревянной палкой по голове. От полученных травм последний скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека". Его расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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