В Забайкалье на мосту, где упал автобус, пройдет акция памяти

Администрация Сретенского района Забайкалья проведет акцию памяти на мосту через реку Куэнгу, с которого упал рейсовый автобус. Там также установят мемориальную доску в память о погибших.

Как сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев, сделать это разрешили после того, как следователи изучили место ДТП и увезли транспорт.

Вчера местные жители уже начали нести цветы и игрушки на мост.

Напомним, авария произошла днем 1 декабря. Рейсовый автобус, ехавший из Сретенска в Читу, вылетел с моста на лед реки Куэнга. Причиной того, что водитель потерял управление, стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе дети полутора и трех лет. Более 20 пострадали. Из Читы в больницы их вывозили вертолетами территориального центра медицины катастроф.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. В Сретенском районе объявлен режим ЧС. Вчера в регионе был день траура по погибшим.