В Забайкалье установили личности всех 19 погибших в ДТП с автобусом

Удалось установить личности всех 19 погибших во время аварии с пассажирским автобусом в Сретенском районе близ станции Куэнга. 18 из них уже официально опознали.

Как сообщил ТАСС глава района Алексей Закурдаев, 17 жертв трагедии были местными жителями, еще двое, в том числе и водитель транспортного средства, жили в Чите.

Родственники женщины, которую еще не успели опознать, уже приехали для этого из Читы.

Напомним, трагедия в Забайкалье случилась 1 декабря около трех часов дня по местному времени. Рейсовый автобус, в котором находилось 43 человека, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Еще 22 человека пострадали. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела.