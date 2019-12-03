Новости

В Беларуси стартовали съемки военного сериала "Алеша" 14:45
В Нижегородской области произошло ДТП с катафалком 14:45
В Севастополе разрешат собирать валежник и рубить новогодние елки 14:43
Россияне рассказали, что такое правильное питание 14:40
СМИ: отец Эмбер Херд обещал убить Джонни Деппа 14:40
Карельский убийца девушек получил пожизненный срок 14:40
Боевые корабли Северного флота отправились в поход в Атлантику 14:40
В Подмосковье мужчина ранил в лицо инспектора ДПС 14:39
В Казани певица Елка исполнила мечту слабослышащих детей 14:25
Московская канатная дорога будет работать бесплатно 10 декабря 14:19
Прикамье отправило в Ашхабад 18 тысяч новогодних елей 14:18
Трамп: Отношения с Ким Чен Ыном не помешают применить оружие против КНДР 14:17
Стала известна дата вынесения приговора по теракту в метро Петербурга 14:17
Вблизи озера Байкал смогут построить больницы и школы 14:12
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами 14:10
Под Смоленском нашли тело 6-летнего мальчика, пропавшего накануне 14:10
В Самаре виновник взрыва газа в многоэтажке получил условный срок 14:07
Избирательный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов Bloomberg 14:02
В Петербурге начали выдавать паспорта болельщиков Евро-2020 14:00
Бывший главный метростроевец Нижнего Новгорода объявлен в розыск 14:00
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной страны на ЧЕ по футболу 13:56
Минск и Белград уверены в динамике экономических связей 13:53
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2" 13:50
Венгрия предложила РФ вместе защищать права нацменьшинств на Украине 13:48
Путин поговорил по телефону с новым и прежним главами Еврокомиссии 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как и чему теперь будут учить в российских школах
Как и чему теперь будут учить в российских школах
За что по закону можно лишить наследства
За что по закону можно лишить наследства
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
03.12.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший главный метростроевец Нижнего Новгорода объявлен в розыск

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший гендиректор "Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" подозревается в превышении должностных полномочий. Он объявлен в розыск, сообщает СУ СК по региону.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2012 году экс-глава компании организовал победу в конкурсе на берегоукрепление Мещерского озера аффилированной им организации. Работы были выполнены, но субподрядчик, фактически строивший эти объекты, уложился в сумму на 33 миллиона меньшую, чем было указано в контракте. В бюджете эта экономия отражена не была.

От следствия подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. На его 13 объектов недвижимости, а также банковские счета и вклады на общую сумму 24 миллиона рублей был наложен арест. Расследование по делу продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2"
Денежные переводы в Таджикистан временно приостановлены
СК завершил расследование уголовного дела сестер Хачатурян
Министры ОПЕК заявили о конце "золотого века" добычи сланцевой нефти в США
МИД Украины вручил ноту протеста венгерскому послу