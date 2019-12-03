Бывший главный метростроевец Нижнего Новгорода объявлен в розыск

Бывший гендиректор "Главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" подозревается в превышении должностных полномочий. Он объявлен в розыск, сообщает СУ СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий".

По версии следствия, в 2012 году экс-глава компании организовал победу в конкурсе на берегоукрепление Мещерского озера аффилированной им организации. Работы были выполнены, но субподрядчик, фактически строивший эти объекты, уложился в сумму на 33 миллиона меньшую, чем было указано в контракте. В бюджете эта экономия отражена не была.

От следствия подозреваемый скрылся и был объявлен в розыск. На его 13 объектов недвижимости, а также банковские счета и вклады на общую сумму 24 миллиона рублей был наложен арест. Расследование по делу продолжается.