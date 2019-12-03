"Ночной губернатор" северной столицы будет отбывать срок на Вятке

Лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), приговоренного к 23,5 года лишения свободы, отправили отбывать срок в колонию под Кировом, сообщает РИА Новости.

О том, что его перевели из "Крестов", где он находился в последнее время, в колонию под Кировом, сообщил агентству адвокат осужденного Константин Кузьминых. Он уточнил, что следственных действий с Барсуковым больше не проводится.

В свое время Барсуков получил прозвище "ночной губернатор" Санкт-Петербурга. Его называют лидером "тамбовской" организованной преступной группировки и он является главным фигурантом по делу о покушении на убийство владельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева и убийстве его охранника. В 2016 году суд приговорил его к 23,5 годам колонии строгого режима.