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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция раскрыла банду наркоторговцев, работавшую в пяти регионах РФ

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четырнадцать участников банды наркоторговцев задержали оперативники Нижегородской, Челябинской, Рязанской, Московской областей и Москвы.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как сообщили в МВД РФ, в группировку входили операторы, курьеры, кладовщики, бухгалтер и даже сотрудник по персоналу. Наркотики производились в лаборатории в Московской области. Заказы принимались через мессенджеры. На территории Московского региона располагались тайники, куда кладовщики закладывали партии наркотиком весом от одного килограмма до трех. Затем свертки забирали курьеры и развозили по регионам для дальнейшей продажи. Бухгалтер распределял выручку между всеми участниками банды.

Один из членов группировки был задержан в Нижнем Новгороде. Автомобиль без госномера был остановлен полицией, в багажнике оперативники нашли дренажный насос, внутри которого было около килограмма порошка. Как показала дальнейшая экспертиза - метилэфедрона, синтетического наркотика. Еще двух курьеров также поймали в Нижегородской области - при себе у них было около четырех килограммов наркотика.

Остальные подозреваемые были задержаны в четырех других регионах. Из незаконного оборота оперативники изъяли около 25 килограммов запрещенных веществ. По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210, статьей 228.1, частью 3 статьи 30 УК РФ "Создание преступного сообщества и участие в нем, производство и сбыт наркотических средств, покушение на преступление". Все члены банды заключены под стражу.

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