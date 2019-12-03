Полиция раскрыла банду наркоторговцев, работавшую в пяти регионах РФ

Четырнадцать участников банды наркоторговцев задержали оперативники Нижегородской, Челябинской, Рязанской, Московской областей и Москвы.

Как сообщили в МВД РФ, в группировку входили операторы, курьеры, кладовщики, бухгалтер и даже сотрудник по персоналу. Наркотики производились в лаборатории в Московской области. Заказы принимались через мессенджеры. На территории Московского региона располагались тайники, куда кладовщики закладывали партии наркотиком весом от одного килограмма до трех. Затем свертки забирали курьеры и развозили по регионам для дальнейшей продажи. Бухгалтер распределял выручку между всеми участниками банды.

Один из членов группировки был задержан в Нижнем Новгороде. Автомобиль без госномера был остановлен полицией, в багажнике оперативники нашли дренажный насос, внутри которого было около килограмма порошка. Как показала дальнейшая экспертиза - метилэфедрона, синтетического наркотика. Еще двух курьеров также поймали в Нижегородской области - при себе у них было около четырех килограммов наркотика.

Остальные подозреваемые были задержаны в четырех других регионах. Из незаконного оборота оперативники изъяли около 25 килограммов запрещенных веществ. По всем фактам возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210, статьей 228.1, частью 3 статьи 30 УК РФ "Создание преступного сообщества и участие в нем, производство и сбыт наркотических средств, покушение на преступление". Все члены банды заключены под стражу.