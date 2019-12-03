Умерла легендарная артистка татарского драмтеатра Исламия Махмутова

В Казани на 76 году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова. Об этом сообщает Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина, где Исламия Идиятулловна прослужила 55 лет.

Свой творческий путь она начала в 19 лет. В Казань Исламия Махмутова приехала из деревни Верхнее Алькеево Алькеевского района ТАССР. Не имея профессионального образования, девушка решилась работать в Республиканском передвижном театре. В последствие он стал Тинчуринским театром.

В репертуаре Махмутовой было множество разноплановых ролей. В их числе Ясмина ("Вслед за дикими гусями" Ильдар Юзеев), Биатриче ("Слуга двух господ" Карло Гольдони), Мамаша Кураж ("Мамаша Кураж и ее дети" Бертольд Брехт), Рашида ("Соловушка с шелковым пояском" Аяз Гилязев). Получила она известность и как исполнительница татарских песен.

Прощание с легендарной артисткой состоится 4 декабря, в 10.00, в здании ТГТДиК имени Карима Тинчурина. Похоронят ее на мусульманском кладбище "Аль-Марджани", в поселке Самосырово.