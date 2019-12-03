В Чувашии для детей организуют бесплатные занятия по плаванию

Для школьников младшего возраста в Чувашии организуют бесплатные занятия по плаванию.

Это предусматривает указ "О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей", подписанный главой республики Михаилом Игнатьевым.

В первую очередь, обучать плаванию будут учащихся 2-4 классов.

- Ежегодно на бесплатной основе планируется обучать плаванию порядка 15 тысяч детей, - отметил Игнатьев на еженедельном совещании с членами регионального правительства.

Как пояснили в администрации главы ЧР, занятия планируется проводить на базе плавательных бассейнов, находящихся на балансе физкультурно-спортивных и образовательных организаций республики. Медицинские пункты в данных учреждениях будут оснащены необходимым медицинским оборудованием, на что выделено 17,9 миллиона рублей. Кроме того, будут обучены 59 инструкторов по спорту, на что потребуется 885 тысяч рублей. Необходимые средства уже предусмотрены в бюджете республики.

В муниципальных районах, не имеющих плавательных бассейнов (Аликовский, Алатырский, Красноармейский, Шумерлинский районы), органы местного самоуправления будут заключать договоры с физкультурно-оздоровительными комплексами близлежащих районов.

В столице Чувашии на Московской набережной, а также на набережной Новочебоксарска в летнее время организуют занятия по плаванию и безопасному поведению на воде.

Отметим, плавание в республике считается одним из приоритетных видов спорта. В школах по поручению Михаила Игнатьева реализуется проект "Я умею плавать". В 2014-2019 годах в республике построено семь бассейнов, их них пять - в Чебоксарах и два - в Вурнарском районе. Ведется строительство 25-метрового плавательного бассейна при Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, кроме того, в рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни", входящего в состав национального проекта "Демография", в 2021 году предусмотрено строительство плавательного бассейна в Аликовском районе.

В июне текущего года Михаил Игнатьев обсудил с первым вице-президентом Всероссийской федерации плавания Игорем Гориным шаги по подготовке к реализации межведомственной программы "Плавание для всех". Она рассчитана на различные возрастные и социальные группы населения и позволит вовлечь детей в спорт с раннего возраста. Предполагается, что Чувашия станет одной из пилотных площадок по реализации данной программы.