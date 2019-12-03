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03.12.2019 12:39
Проект: В регионах

В районы Чувашии отправятся волонтеры "Онкопатруля"

Текст: Сергей Кирсанов
Выездные бригады медиков, в составе которых будут волонтеры, в ближайшее время отправятся в районы Чувашии.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Встреча с добровольцами медицинского направления, которые будут осуществлять свою деятельность в рамках федеральной программы "Онкопатруль", состоялась в республиканском онкологическом диспансере.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Соглашение о сотрудничестве с Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" было подписано ранее.

В ходе своеобразного организационного собрания члены волонтерской организации и представители диспансера обсудили направления сотрудничества и желаемые результаты совместной деятельности. Со стороны добровольцев это не только помощь медицинскому персоналу диспансера, но и информационно-профилактическое просвещение граждан, участие в Школах здоровья, выездных акциях.

- Наша задача с помощью волонтерского движения, распространять знания и информировать население о возможностях ранней диагностики онкологических заболеваний, необходимости участия в скрининговых программах, лечения предопухолевых заболеваний, - заявил заместитель главврача медучреждения Александр Мыциков.

Между тем, в онкологическом диспансере ввели в эксплуатацию инновационную ультразвуковую диагностическую систему. Она обладает самыми современными программными и аппаратными ресурсами, которые позволяют врачу быстро и качественно проводить диагностику в любой области.

За счет максимальной четкости, высокого разрешения изображения специалист получает возможность увидеть даже незначительные детали и максимально точно диагностировать нарушения и патологии.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- С помощью аппарата врачи будут проводить пункционные биопсии различных органов и систем, ультразвуковые исследования поверхностных органов, а также органов брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза, - пояснила заместитель главврача онкодиспансера по Елизавета Мальчугина.

В министерстве здравоохранения республики также добавили, что ультразвуковое исследование является самым простым и быстрым методом ранней диагностики рака. В онкологическом диспансере проводится УЗИ экспертного класса. Качество исследования обеспечивается сочетанием современной ультразвуковой аппаратуры и большого практического опыта врачей-диагностов.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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