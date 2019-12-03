В Татарстане 20 человек купили диагноз "рак"

В Татарстане выявили сотрудников медико-социальной экспертизы, которые "торговали" смертельными диагнозами. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА "Татар-информ" начальник отдела по борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств УЭБиПК МВД по РТ Ильнур Хайруллин.

"За последнее время нами выявлены четыре группы, которые занимались оформлением фиктивных инвалидностей, - заявил Хайруллин. - На данный момент установлены 20 человек, которые за деньги получили статус онкобольных, и личности тех, кто оформлял эти справки".

В результате было возбуждено уголовное дело. Сейчас идет следствие.

Ильнур Хайруллин уточнил, что обнаружил нарушения весной 2019 года руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Ригель Низамов, после чего обратился в полицию.

Расследование продолжается.