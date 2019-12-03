В Татарстане мужчина убил жену, пасынка и маленького сына

Следственные органы Татарстана возбудили уголовное дело по факту убийства двух взрослых и одного ребенка. По сообщению СКР по РТ, преступление произошло сегодня ночью, 3 декабря, в городе Менделеевск.

В одном из домов по улице Юбилейная 41-летний мужчина нанес несколько ударов ножом своей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и 2-летнему сыну. Шум борьбы услышал другой 12-летний пасынок. Нападавший велел ему закрыться в своей комнате. Мальчику удалось выбраться из окна квартиры и сообщить в полицию.

К моменту приезда полицейских женщина и юноша уже были мертвы, а маленький мальчик скончался по дороге в больницу. Преступник попытался скрыться, но его вскоре задержали. Сотрудникам правоохранительных органов он сказал, что совершил преступление на почве ревности. Как уточнили в следственном управлении, следователи обратятся в суд с ходатайством о его аресте.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.