В Уфе два человека пострадали при пожаре в здании депо

В Орджоникидзевском районе Уфы 3 декабря в здании депо загорелся тепловоз. Есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о горении обшивки стены здания депо и тепловоза, который был внутри него, поступило в центр управления кризисными ситуациями в 10:23 по московскому времени. Пожару присвоили повышенный ранг сложности и направили на него силы и средства трех пожарных частей. К тушению привлекли 10 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

На тушение подали два ручных пожарных ствола и три ствола высокого давления. Локализовать пожар на тепловозе, который охватил 70 квадратных метров, удалось в течение получаса. Еще через полчаса локализовали пожар на обшивке стены здания - около 50 квадратных метров.

Предварительно сообщается, что при пожаре пострадали два человека, их увезли в больницу для осмотра.

Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара.