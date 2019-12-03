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03.12.2019 12:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе два человека пострадали при пожаре в здании депо

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Орджоникидзевском районе Уфы 3 декабря в здании депо загорелся тепловоз. Есть пострадавшие.

Пожар возник в ангаре в Санкт-Петербурге

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о горении обшивки стены здания депо и тепловоза, который был внутри него, поступило в центр управления кризисными ситуациями в 10:23 по московскому времени. Пожару присвоили повышенный ранг сложности и направили на него силы и средства трех пожарных частей. К тушению привлекли 10 единиц техники и 28 человек личного состава МЧС.

На тушение подали два ручных пожарных ствола и три ствола высокого давления. Локализовать пожар на тепловозе, который охватил 70 квадратных метров, удалось в течение получаса. Еще через полчаса локализовали пожар на обшивке стены здания - около 50 квадратных метров.

Предварительно сообщается, что при пожаре пострадали два человека, их увезли в больницу для осмотра.

Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара.

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