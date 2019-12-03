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03.12.2019 17:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове четыре человека пострадали при пожаре в мебельном цехе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара в мебельном цехе в Заводском районе Кемерова.

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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный центр медицины катастроф, двое из пострадавших госпитализированы, а остальным помощь была оказана на месте. Предварительный диагноз, поставленный врачами, - отравление продуктами горения. Состояние пострадавших уточняется, на месте работает несколько машин скорой помощи.

По данным областного ГУ МЧС, огонь охватил все три этажа здания цеха. Возгорание произошло на втором этаже мебельного центра ООО "Интерсиб". Площадь пожара составила почти 800 квадратных метров. Из здания были эвакуированы восемь человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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