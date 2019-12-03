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03.12.2019 17:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе сотрудница опеки помогла "освоить" деньги 36 детей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Сотрудница муниципального органа опеки и попечительства подозревается в присвоении должностных полномочий и служебном подлоге в пользу приемных родителей, взявших на воспитание сразу 36 детей.

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По версии следствия, 48-летняя сотрудница сектора опеки и попечительства Яшкинского района Кузбасса, не имея на то полномочий, изготовила и подписала от своего имени разрешения на расходование денег, принадлежащих приемным детям. Делала она это по просьбе опекунов с апреля по май текущего года, а в июне семья переехала на постоянное место жительства в другой регион. При постановке на учет, приемные родители предоставили в местные органы опеки копии всех необходимых документов. Изучив последние, чиновники усомнились в подлинности некоторых бумаг и запросили оригиналы.

- Так была выявлена преступная деятельность одной из сотрудниц опеки и попечительства в Кемеровской области, и материалы передали в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье 288 УК РФ (присвоение полномочий должностного лица), и части второй статьи 292 УК РФ (служебный подлог), - уточнили в кузбасском СУ СКР. - Действиям опекунов будет дана правовая оценка на предмет целевого расходования денег. Подозреваемая со следствием сотрудничает.

Между тем, как сообщает РИА Новости, действия кузбасского органа опеки в понедельник подвергла критике замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина. Она уточнила, что живущим совместно матери и дочери в течение двух лет были отданы на воспитание 36 приемных детей. Разобраться, как такое стало возможным, пообещал и уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын. По его словам, ситуация взята на контроль, а подробные выводы сделать еще предстоит - после изучения всех обстоятельств, в тесном взаимодействии с опекой и правоохранительными органами.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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