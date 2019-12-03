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03.12.2019 12:37
Проект: В регионах

В Омске строительство социальных объектов по нацпроекту идет по плану

В Омске работы по возведению объектов образования идут полным ходом. В рамках национального проекта "Демография" на улицах Лисицкого и 22-я Рабочая строятся два детский сада. По государственной программе "Развитие образования" на улице 21-я Амурская возводится школа. Это востребованные объекты, которые омичи с нетерпением ждут. Власти делают все, чтобы новоселье состоялось точно в срок.
Фото: Администрация Омска Фото: Администрация Омска
Фото: Администрация Омска

- В этом году благодаря конструктивной работе регионального правительства и муниципалитета в Омск в виде субсидий на реализацию различных социально значимых проектов привлечены 5,7 миллиарда рублей. Данные средства направлены на выполнение работ в рамках национальных программ, в том числе "Развитие образования", - подчеркнул заместитель мэра, директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Михаил Губин.

В ходе строительства детских садов особое внимание уделено благоустройству, организации подъездных путей. Так, рядом с будущим детским садом по улице Лисицкого отремонтирован проезд на площади 490 квадратных метров. Организовано освещение межквартального проезда к детской школе искусств № 14. В следующем году планируется обустройство подъездной дороги от улицы Дианова до нового детского сада.

При строительстве детского дошкольного учреждения по улице 22-я Рабочая также уже выполнено благоустройство и озеленение территории. По улицам 1-я Брянская и 23-я Рабочая обустроены тротуары и организована парковка.

Оба детских сада, которые рассчитаны на 101 место каждый, строятся по проекту, который включен в реестр эффективной проектной документации. По словам специалистов, учтены все требования к безопасности и соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. После сдачи объектов в эксплуатацию в декабре этого года предстоит процедура лицензирования. Планируется, что в начале нового 2020 года детские дошкольные учреждения примут первых воспитанников.

В соответствии с графиком ведутся работы на строительстве средней школы в микрорайоне "Амурский-2". Окончание работ намечено на конец 2020-го года.

- Это будет современное здание с переменной этажностью (от 2-х до 4-х этажей), площадью почти 24 квадратных метров, - пояснили в мэрии. - Все помещения будут оборудованы с учетом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

В новой школе предусмотрены спортивный, читальный и актовый залы. Плюс столовая, информационный центр и книгохранилище. Школьники и учителя будут иметь отдельные гардеробы. Школа рассчитана на 1122 ученика (51 класс).

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации города Омска

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