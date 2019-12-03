В Дагестане няню заподозрили в гибели трехлетнего ребенка

В республике Дагестане правоохранители задержали 23-летнюю девушку по подозрению в причинении смерти по неосторожности трехлетнему ребенку.

Как сообщает ТАСС, жительница Дербента, работающая няней по найму, у себя в квартире ударила по ногам трехлетнюю девочку. В этот момент девочка стояла на кухонном шкафу. Ребенок упал и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Подозреваемая доставлена в полицию. Как отметили сотрудники правоохранительных органов, сертификата о прохождении профессиональных курсов няни у девушки не было.