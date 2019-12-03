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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Внимание: блокпост!

Власти Чечни просят правительство России убрать контрольно-пропускные пункты силовиков в регионах СКФО
Текст: Тимур Алиев, Роман Кияшко, Екатерина Ковалевская
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 272(8030)
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой убрать блокпосты в регионах Северного Кавказа. По его мнению, те "давно изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, отрицательно влияют на имидж Северного Кавказа".
Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Премьер-министр обещал поднять эту проблему на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО. Ранее Медведев отметил, что проблема существует и ее будут решать:

Фото: iStock
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- Мы двигаемся в этом направлении, может быть, не так быстро, как хотелось бы жителям округа, но двигаемся, - заявил глава кабмина.

Как считают в регионах, блокпосты не только мешают нормальному грузообороту, но и бьют по инвестиционной и туристической привлекательности округа. Сейчас, помимо укрепленных постов ГИБДД, в СКФО функционируют несколько федеральных контрольно-пропускных пунктов, расположенных недалеко от административных границ в Ставропольском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Претензий к их работе немало. Например, пассажиров заставляют выходить из машин и стоять на холодном ветру в очереди в ожидании проверки, которая может затянуться надолго, так как силовики осматривают багажник и сверяют документы. Рейсовые автобусы досматривают иногда по полчаса. Проезжающие жалуются на вымогательство со стороны правоохранителей.

Так, в апреле нынешнего года следователи Пригородного района СУ СКР по Северной Осетии возбудили девять уголовных дел в отношении 23-летнего оперуполномоченного, работавшего на федеральном КПП "Чермен". Он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. Как сообщили в ведомстве, шестого января подозреваемый потребовал от иностранца, а 22 января от жителя Ставропольского края шесть тысяч рублей, угрожая, что, если они не раскошелятся, он привлечет их к административной ответственности, хотя никаких оснований на то не было. После того как те передали оперуполномоченному деньги, их отпустили. Во время расследования этого эпизода выяснилось, что в конце декабря лейтенант таким же образом отнял почти 50 тысяч рублей у девяти жителей республик СКФО. После того как потерпевшие перечислили деньги на банковскую карту оперуполномоченного, они смогли миновать КПП.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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- Блокпосты внутри нашей страны делают из республик чуть ли не гетто, - считает член Общественной палаты РФ Мансур Солтаев, который неоднократно писал об этой проблеме в своем аккаунте. - Пятого февраля этого года я проезжал КПП "Чермен" в Северной Осетии. У меня потребовали документы, и я предъявил удостоверение члена Общественной палаты России. В ту же секунду сотрудник поста потребовал, чтобы я отъехал на машине в сторону и стоял там до тех пор, пока он не изъявит желание подойти для дальнейшей проверки. Я обратил внимание на еще несколько машин с госномерами регионов 95, 05 и 06, находящиеся в аналогичной ситуации. Когда я вышел из автомобиля и попросил назвать причину остановки, сотрудник ДПС заявил мне, что моя машина якобы "находится в ориентировке". Представиться он отказался. Попытки доказать ему мое конституционное право на свободный проезд через административные границы внутри нашего государства успеха не имели.

На своей странице в соцсети Солтаев разместил коллективное обращение депутатов Госдумы по поводу целесообразности функционирования постов в адрес главы МВД РФ.

"На 170-километровом участке от Пятигорска до Магаса подряд расположено три усиленных поста. Границы между северокавказскими республиками охраняются как межгосударственные, - сказано в обращении. - На некоторых постах установлены рентген-комплексы для сканирования пассажирских автобусов и грузового автотранспорта, в итоге возникают огромные очереди, что вызывает недовольство всех, в том числе и туристов. Эти очереди являются коррупциогенным фактором".

В ответе на запрос депутатов, подписанном заместителем министра внутренних дел Игорем Зубовым, сказано, что сотрудники на федеральных КПП действуют строго в рамках полномочий, предоставленных им ФЗ "О полиции". Их главные функции - досмотр граждан, проверка транспорта и грузов с помощью технических средств и информационных баз. В 2017 году на блокпостах был задержан 2761 человек, находившийся в федеральном розыске, из незаконного оборота изъято 108 единиц огнестрельного оружия, 42 тысячи боеприпасов, 2,5 миллиона литров алкогольного суррогата. "Они вносят значительный вклад в профилактику терроризма и экстремизма, причем не только на территории СКФО, но и страны в целом", - считают в МВД.

Фото: iStock
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В ведомстве также отметили, что разработан алгоритм проведения упрощенного досмотра туристического и экскурсионного транспорта. С 2016 года функционирует система автоматической проверки документов, что также помогает сократить время ожидания и прохождения досмотра. По мнению правоохранителей, оснований для отказа от этой системы, в том числе от проверок пассажиров туристических автобусов, нет.

А в ГУ МВД по Северному Кавказу, в свою очередь, отмечают, что ежедневно для сотрудников федеральных КПП проводятся инструктажи, им рассказывают о необходимости вежливого и культурного обращения с гражданами, о том, что нужно уважать традиции и обычаи местного населения, сохранять выдержку при возникновении конфликтных ситуаций.

Глава МВД по Северной Осетии Михаил Скоков считает, что контрольно-пропускной пункт "Чермен" на административной границе Северной Осетии и Ингушетии важен для стабилизации оперативной обстановки в регионах СКФО и что его, наоборот, следует сохранить и усилить:

- Пост должен находиться там, пока он актуален. Мы работаем с личным составом, чтобы он выполнял задачи качественно. Выстроена схема контроля, чтобы не допустить нарушений законности, - ранее заявил журналистам Скоков.

У правоохранителей есть еще один аргумент в пользу существования блокпостов. Так, федеральные КПП "Малка" и "Урух" в Кабардино-Балкарии они называют значимым инструментом декриминализации алкогольного рынка, который помогает перекрыть каналы поставок нелегальной спиртосодержащей продукции. Посты оснащены современными рентгеновскими установками для сканирования перевозимых грузов, что позволяет выявлять провоз алкоголя в так называемых тайниках.

- В 2018 году на федеральных и региональных КПП в округе установлено 708 фактов незаконной перевозки алкогольной продукции (1,67 миллиона литров). За год закрыто 35 подпольных цехов по производству контрафакта. Усиление контроля приводит к сокращению числа нелегальных производителей, - заявил на одном из брифингов начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

В Дагестане проблема блокпостов также знакома каждому, кто хоть раз выезжал за пределы региона. У многих возникает ощущение, будто пересекаешь госграницу - пассажиров выводят из транспорта, и они проходят в специальном помещении паспортный контроль.

Хорошо знают КПП и грузовые перевозчики. По приблизительным оценкам, в регионе около десяти тысяч дальнобойщиков. Представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков в Махачкале Гамид Гадисов поясняет, что для водителей блокпосты - это прежде всего потраченное время и задержка в пути.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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- На границе Ставропольского края и Калмыкии на постах есть рентгеновские установки для просвечивания транспорта. Контролю подлежат в том числе машины, опломбированные на границе России. В других федеральных округах я с таким не сталкивался, - рассказывает Гадисов.

Владелец микроавтобуса ставрополец Борис Шурупов, занимающийся пассажирскими перевозками в СКФО и ЮФО, считает ликвидацию блокпостов неоднозначной инициативой:

- С одной стороны, они сильно задерживают машины в пути. Мой микроавтобус останавливают на каждом из блокпостов. Обязательно проверяют документы у всех мужчин, осматривают транспорт. Как-то был случай - один из моих пассажиров оказался в розыске. Машину задержали на несколько часов, досматривали все вещи. Люди были недовольны. Мы, как перевозчики, также теряем время и срываем сроки. Нам же далее по пути следования нужно забрать новых пассажиров, и кто-то обязательно опаздывает на самолет или поезд. Но, с другой стороны, на этих блокпостах задерживают бандитов и террористов. Думаю, если обстановка в округе станет лучше, то и КПП исчезнут сами собой. .

Мнения

Павел Савин, индивидуальный предприниматель, водитель грузовика:

- Дело-то не только в том, что, если уберут посты, в регион смогут проникнуть боевики. Фуры из Грузии, Армении, Азербайджана и других стран едут в Россию через Северный Кавказ. Для законопослушных водителей блокпосты как таковые не представляют проблемы. Задерживают только тех, кто перевозит запечатанный груз, который нельзя досмотреть визуально. Тогда используют рентген-комплексы, на такую проверку уходит время.

Гораздо сложнее ситуация с сотрудниками Госавтоинспекции. К примеру, меня на автомобиле Volvo останавливают чуть ли не на каждом посту ДПС под предлогом проверки документов. На общение с полицией уходит уйма времени даже при условии, что с документами проблем никаких нет.

Халил Халилов, главный экономист Фонда "Реальная политика":

- Туризм сейчас является мощной отраслью. Он признан экономическим феноменом столетия за невероятно быстрые темпы роста. Во многих странах на туризм приходится значимая доля в ВВП, в этой отрасли создаются рабочие места. Но его невозможно развивать, если люди в камуфляже и с автоматами все время будут встречаться на пути гостей.

А для Дагестана еще и характерно наличие огромного количества транспорта: из нашей республики в центральные регионы страны везут большие объемы сельхозпродукции. Конечно, никто не подсчитывал, какие прямые и косвенные убытки несут сельхозпроизводители и перевозчики из-за многочасового простаивания транспорта на блокпостах и потери по этой причине потребительской привлекательности фруктов и овощей. Большегрузный транспорт контролируется системой "Платон", и его передвижение отслеживается через ГЛОНАСС. Полагаю, нет нужды лишний раз досматривать фуры на блокпостах.

Что касается безопасности, то она обеспечивается на достаточно высоком уровне. Думаю, решение о ликвидации блокпостов давно назрело.

Кстати

На федеральном посту "Урух" за первые три месяца 2019 года было пресечено 35 фактов незаконной перевозки алкоголя общим объемом 427 тысяч литров. А вот на посту "Малка" - всего семь, при этом из незаконного оборота изъяли чуть более 11,5 тысячи литров контрафакта. Разница существенная. Дело в том, что с этим постом также связана громкая история - несколько месяцев назад 15 сотрудникам МВД Кабардино-Балкарии были предъявлены обвинения в организации и участии в преступном сообществе, а также во взяточничестве в особо крупном размере.

- Они систематически получали взятки за беспрепятственный проезд транспортных средств, перевозящих этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, по федеральной трассе Р-217 "Кавказ", а также через КПП "Малка", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В числе подозреваемых оказались действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике и ряда отделов полиции, - подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко. - Руководил сообществом, как полагает следствие, заместитель начальника управления ГИБДД региона. По предварительным данным, вознаграждение за оказание таких услуг составило не менее 42 миллионов рублей.

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