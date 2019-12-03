Как повысить эффективность принятия управленческих решений

В Заполярье ученые разработали интелектуальную систему, управляющую региональной безопасностью, которая основа на сетевом принципе. Эта система обсуждалась на Мурманской деловой неделе. Это принцип, при котором в принятии решений участвует множество неформальных структур - разнообразных объединений бизнеса, науки, общественных структур и просто активных граждан, отмечает директор Института научных исследований проблем управления Марина Метелева. С одной стороны, это увеличивает гибкость управленческой системы благодаря массе вариантов решений той или иной задачи.

Особенно важен сетевой принцип в работе с социально-экономическими или природно-техногенными кризисными ситуациями, считает Андрей Маслобоев, старший научный сотрудник Института информатики и математического моделирования (ИИММ) Кольского научного центра РАН.?В число его разработок входит интеллектуальная информационно-управляющая система управления региональной безопасностью Мурманской области.

- Отдельные ведомства, отвечающие за различные стороны безопасности региона, имеют разное подчинение, разные цели, - отмечает эксперт. - Управлять ими и координировать их деятельность чрезвычайно трудно. Эту проблему может решить создание единого информационного пространства. Речь идет о том, чтобы попытаться объединить их всех под эгидой сетецентрического управления с помощью данной системы. На основе описания текущей ситуации система формирует аналитический прогноз для принятия эффективных управленческих решений и предлагает варианты их согласования в тех или иных условиях. Это сокращает время и трудозатраты при выработке решений на 20-30 процентов.

По словам Марины Метелевой, только в научной сфере Арктики существует консорциум из 33 общественных, научно-исследовательских и образовательных организаций. В международных отношениях эксперт насчитала 11 стратегических альянсов, управляющих развитием Арктики. На основе сетевого взаимодействия в Арктике по состоянию на май 2019 года действовало 27 крупных инвестиционных проектов - от строительства порта Сабетта на Ямале до создания на Новой Земле горно-обогатительного комбината по добыче и переработке сланцево-цинковых руд месторождения Павловское.

Многообразие мнений и взглядов - это хорошо. Но, с другой стороны, сетевой принцип управления создает огромное количество "шума", который мешает выделить из информационного потока те сведения, которые необходимы для адекватных решений, считает Михаил Григорьев, член научного совета при Совете безопасности РФ.

- В таком информационном море очень легко утонуть, - считает он. - Вся проблема в том, что многие участники "сетевых" обсуждений не являются профессионалами. Нам пока не удается нащупать баланс между точкой зрения общественности и позицией представителей государственного аппарата. И главное, чего у нас нет, - это системы сбора и публикации данных, позволяющих более или менее объективно оценивать то, что происходит в регионах: развитие инвестиционных проектов, управленческие реформы в различных отраслях и многое другое.

По мнению экспертов, людям необходима возможность высказаться по волнующим вопросам. Но обсуждения на обывательском уровне должны быть ограничены от профессиональных

Как правило, желающих высказаться по этим поводам всегда бывает очень много. Но если человек малокомпетентен, то за объективную реальность он склонен принимать собственные фантазии, обсуждение которых не помогает, а затрудняет принятие верного решения. Непрофессиональный подход встречается очень часто, и этим грешат порой даже видные научные деятели, которые увлеклись теорией и слишком мало знакомы с практикой.

- Зачем, например, говорить о предполагаемом строительстве над Кольским заливом безопорной канатной дороги протяженностью два с половиной километра стоимостью более двух миллиардов рублей? - задается вопросом эксперт. - Это именно непрофессионально. Здесь, например, при скорости ветра более 15 метров в секунду порт Мурманск вынужден прекращать работу, пока погода не наладится. Канатную дорогу ветер просто порвет. В Норвегии для подобного сообщения строят не канатные дороги, а туннели, которые не зависят от погоды и обеспечивают связь островов с материком. Подобные вопросы должны обсуждаться специалистами по транспортным системам, но именно их точкой зрения никто не интересуется. Более того, я не уверен, что в области вообще есть такие специалисты.

Процедура публичных слушаний, которая сегодня существует для подобных обсуждений, не отвечает своей цели, поскольку имеет слишком много "лазеек" для манипуляций. Примером может служить обсуждение оценки воздействия на окружающую среду ГОКа по добыче и переработке свинцово-цинковых руд, которое проводилось не на материке, а в поселке Белушья Губа на Новой Земле. Ясно, что никто из компетентных экспертов на Новую Землю для этого не поедет, а население поселка вряд ли способно адекватно судить о том, как повлияет работа ГОКа на окружающую среду архипелага.

Людям необходимо право высказываться по волнующим их вопросам. Но обсуждения на обывательском уровне должны быть отграничены от профессиональных обсуждений, считает Михаил Григорьев. Отфильтровать информационный шум может структура, объединяющая пулы экспертов по различным вопросам. Необходимо установить набор критериев, которым должен соответствовать эксперт, чтобы войти в эту структуру. Данные для обсуждения целесообразно разместить на электронной площадке, чтобы с ними мог ознакомиться любой отраслевой аналитик при наличии у него доступа в интернет. А "модератором" обсуждения, например, арктических тем может стать Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, которое будет снабжать экспертов общедоступной и объективной информацией. Кроме того, необходимо разработать нормативную базу, устанавливающую порядок обсуждения и обязывающую инвесторов и заказчиков нести ответственность в том случае, если выводы экспертов будут проигнорированы.

Прямая речь

Евгений Никора, вице-губернатор Мурманской области:

- И вертикальная, и сетецентрическая структуры принятия решений вполне могут дополнять друг друга. Я согласен с тем, что транспортные, строительные и прочие вопросы должны обсуждаться с экспертами, которые работают в данной сфере как минимум несколько десятилетий. Экспертное сообщество может быть структурировано как по отраслевому, так и по проектному принципу. И в Мурманской области опыт подобной работы уже есть, при этом не понадобилось создавать специализированную электронную площадку. В регионе существует несколько десятков специализированных проектных или отраслевых чатов. Их участником может стать любой заинтересованный специалист.