Конституционный суд РФ разрешил родителям несовершеннолетних детей требовать компенсацию за определение ребенка в спецприемник. Соответствующее толкование дано статьям 1070 и 1100 Гражданского кодекса во взаимосвязи с положениями ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Проверить на соответствие Конституции практику помещения несовершеннолетних в подобные учреждения попросила мать девочки-подростка из Перми. Сначала ее дочь, как неоднократно совершавшую противоправные деяния, по решению суда поместили в региональный Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Но позднее это решение было отменено, а при новом рассмотрении суд учел, что в поведении подростка наметились положительные тенденции и не стал повторно настаивать на изоляции. После этого мать девочки потребовала компенсации за моральный вред, причиненный ребенку разлукой с семьей и помещением в Центр.

Однако суды отказали ей на том основании, что статья 1070 не относит к случаям причинения вреда помещение в спецприемник, а только уголовное преследование. Окончательную точку в деле пришлось ставить судьям КС.

По мнению заявительницы, такой подход противоречит принципу равенства перед законом и судом, поскольку "позволяет принимать решения о помещении несовершеннолетних в эти центры в отсутствие законодательного регулирования такого вида судопроизводства, что создает правовую неопределенность".

Изучив обстоятельства дела, КС вынес решение без проведения публичных слушаний, обосновав его ранее обнародованными позициями.

Суд напомнил, что "конституционно важно, чтобы доступ к правосудию не был декларативным, но давал возможность высказаться перед судом и обеспечивал эффективное восстановление в правах". Это правило должно распространяться в том числе на решения суда о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания.

В то же время в соответствии со статьей 55 Конституции РФ "каждый пострадавший от незаконных действий органов государственной власти или их должностных лиц вправе требовать от государства справедливого возмещения вреда".

- При определении размера компенсации морального вреда суд должен учитывать продолжительность нахождения в указанном центре, условия содержания в нем и условия проживания несовершеннолетнего в семье, - указал КС, - а также возможность продолжения учебы, контактов с родителями и иные обстоятельства, касающиеся примененных правоограничений, имея в виду их негативное или позитивное влияние на несовершеннолетнего.

Поэтому оспоренные положения признаны не противоречащими Конституции, но дело родительницы из Перми должно быть пересмотрено.