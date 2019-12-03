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03.12.2019 13:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лад по-соседски

На российско-финской границе откроется новый пропускной пункт
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 272(8030)
Положительную динамику туристических потоков в регионе Сайма отмечают эксперты. Так, в январе - сентябре этого года число визитов в Финляндию увеличилось на восемь процентов, а за визами в финский визовый центр обратилось на 82 процента человек больше, чем год назад.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, турпоток медленно, но верно возвращается к рекорду пятилетней давности, когда российско-финскую границу за год пересекли 4,5 миллиона человек. В нынешнем году эта цифра прогнозируется на уровне 3,5 миллиона.

Как помочь перспективным компаниям выйти на международные рынки

Способствовать дальнейшему увеличению потока должен новый КПП, который начнут строить в 2022-м, а запустят в 2024 году. Десять лет назад финской стороной было принято решение о его запуске, но только недавно на этот проект были выделены средства. Он будет реализован в районе поселка Сювяоро в Лахденпольском районе Карелии. Сейчас пункт пропуска работает как грузовой пять дней в неделю и предназначен для экспорта леса из России, передвижения работников и техники, занятых в этой отрасли. Однако эксперты уверены: открытие КПП даст мощный толчок в деле развития приграничных районов и значительно увеличит турпоток. Сегодня таких горячих точек на границе, мест, вблизи которых расположены КПП, всего четыре - это Ваалимаа, Лаппеенранта, Иматра и Тохмаярви.

Способствовать развитию туризма между странами, в том числе и за счет привлечения китайских гостей, приезжающих в РФ, должен новый проект "Туристический коридор Санкт-Петербург - Сайма", стартовавший год назад. В рамках проекта планируется разработать 60 маршрутов, объединяющих финский регион и Петербург. За три года стороны должны реализовать новые турпродукты, способные заинтересовать один миллион туристов в год. Правда, интерес пока не пропорциональный: по данным председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгения Панкевича, "турпоток из Финляндии в Петербург демонстрирует стабильность из года в год, согласно статистике, за 2018 год Северную столицу посетили 531 622 финских туриста".

В рамках "Туристического коридора Санкт-Петербург - Сайма" будут разработаны 60 новых маршрутов

Российских же гостей в Суоми, как было сказано выше, значительно больше. 30 тысяч из них в этом году воспользовались услугами авиационных дискаунтеров, летающих из аэропорта города Лаппеенранта, который возобновил свою работу совсем недавно. Другой сильный финский проект - аутлет "Царь" - делает ставку на близость к границе и любовь российских туристов к шопингу. По словам директора по маркетингу Zsar Outlet Village Анны Хомен, вскоре будет запущена вторая очередь аутлет-деревни, что привлечет новых покупателей. Впрочем, финны не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас идет активное обсуждение проекта железнодорожного сообщения между Петербургом и Иматрой.

- Устойчивая транспортная доступность - это база для развития туризма, - говорит директор регионального маркетингового агентства GoSaimaa Юха Сорьонен. - Сто лет назад из Петербурга в Иматру ходило 13 поездов в день, и мы надеемся, что когда-нибудь приблизимся к этому числу.

Тем временем

Уровень товарооборота с Финляндией планируют увеличить в полтора раза. Это стало известно после недавнего визита премьер-министра Финляндии Антти Ринне в Москву. За 2018 год товарооборот приблизился к 15 миллиардам долларов, он вырос на 20 процентов по отношению к 2017 году. При этом в 2008 году товарооборот между странами составлял 22,5 миллиарда долларов.

Цифра

531,6 тысячи туристов из Финляндии посетили Санкт-Петербург в 2018 году.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург
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