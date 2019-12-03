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03.12.2019 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербуржца с автоматом задержали за стрельбу у гаражей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на улице Мебельной сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который устроил стрельбу из автомата возле гаражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Известно, что мужчина проживает в Кронштадте, ранее он имел судимость.

Автомат оказался не боевым, а для игры в страйкбол. Также у мужчины изъяты две светошумовые гранаты.

Действия мужчины сотрудники полиции квалифицировали как хулиганство. Стоит отметить, что сейчас гаражный массив, где произошел инцидент оказался в центре конфликта. Дело в том, что земля под гаражами находится в городской собственности и многие постройки там возведены незаконно. Тем не менее, владельцы гаражей не согласны их сносить.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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