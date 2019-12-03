Петербуржца с автоматом задержали за стрельбу у гаражей

В Петербурге на улице Мебельной сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который устроил стрельбу из автомата возле гаражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мужчина проживает в Кронштадте, ранее он имел судимость.

Автомат оказался не боевым, а для игры в страйкбол. Также у мужчины изъяты две светошумовые гранаты.

Действия мужчины сотрудники полиции квалифицировали как хулиганство. Стоит отметить, что сейчас гаражный массив, где произошел инцидент оказался в центре конфликта. Дело в том, что земля под гаражами находится в городской собственности и многие постройки там возведены незаконно. Тем не менее, владельцы гаражей не согласны их сносить.