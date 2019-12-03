Половина жителей Нарьян-Мара остались без воды

В Нарьян-Маре произошла авария на водопроводе на улице Ленина. Из-за этого порядка десяти тысяч жителей 20-тысячного города остались без горячей и холодной воды, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

По данным департамента образования НАО, нет воды в детских садах "Кораблик" и "Семицветик", также в зону отключения попали Ненецкое профессиональное училище, Социально-гуманитарный колледж с общежитием.

В микрорайонах Лесозавод и Хорей-Версий воды нет нигде.

Правда, как уточняют в администрации региона, решение, закрывать учреждение или продолжать работать, будет приниматься индивидуально, исходя из запасов воды.