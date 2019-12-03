Видео: В Петербурге обрушился горящий ангар

В Петербурге огнеборцам удалось локализовать пожар на складе в Шушарах. Сейчас площадь возгорания составляет 12 тысяч квадратных метров. Ангар частично обрушился.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на загоревшемся складе хранились удобрения, каучуковые изделия, а также запасы фанеры.

Сейчас на месте работают 220 человек, задействованы 49 единиц техники.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что дым от пожара виден в жилой части микрорайоны Шушары, Колпино, а также возле станции метро "Купчино".