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03.12.2019 13:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Интерес замерз

Рынок недвижимости в Северной столице переживает сезонный спад
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 272(8030)
Эксперты "Яндекс-недвижимость" опубликовали данные исследования, которое выявило изменения предпочтений пользователей покупателей недвижимости в Санкт-Петербурге за год.

По словам Ильи Тихомирова, руководителя продукта, петербургские покупатели чаще стали искать квартиры, используя поисковики: за год их стало больше на два процента, а число запросов достигло 22,4 миллиона. При этом интерес к "вторичке" стал меньше на четыре процента (2, 4 миллиона запросов), еще меньше покупатели стали интересоваться эконом-классом (минус 13 процентов), комфорт-классом (минус 16 процентов) и премиум-классом (минус пять процентов). Позитивную динамику показал только бизнес-класс, подросший на четыре процента. Упал интерес и к ипотечным продуктам - на восемь процентов. Впрочем, эксперты утверждают, что это временное явление, и в начале года они прогнозируют возвращение интереса к ипотеке.

Фото: iStock
В Ленобласти ограничили количество "однушек" в новых домах

Что касается стоимости квадратного метра в новостройках, то за год она больше всего выросла в четырехкомнатных квартирах (16 процентов), меньше - в квартирах с меньшим числом комнат (в среднем на девять процентов).

- В Петербурге в общем объеме предложений студий и однокомнатных квартир больше, чем в Москве. Однако в столице за год площадь продаваемых "однушек" стала меньше:" не 49, а 44 "квадрата". В петербургских новостройках их площадь осталась прежней - на уровне 41 квадратного метра, - поясняет Тихомиров.

Стоимость метра во вторичном жилье также подросла - на 13 процентов в однокомнатных, на12,5 - в двухкомнатных, на 15 - в трехкомнатных, на11 - в четырехкомнатных квартирах.

Подросла и стоимость аренды: на три-четыре процента - одно- и двухкомнатных квартир, на девять-десять - трех- и четырехкомнатных. Наибольшей популярностью среди съемщиков жилья продолжали пользоваться однокомнатные квартиры (49,5 процента), "двушки" (29 процентов), меньше студии и "трешки" (по 10 процентов).

В начале года эксперты прогнозируют возвращение покупателей к ипотечным продуктам

Покупателей на вторичном рынке больше всего интересуют "двушки" (30), "однушки" (27) и "трешки" (26), меньше - студии (7); на первичном - однокомнатные (34), "двушки" (29), студии (16).

В целом, уверены исследователи, интерес к покупке жилья пользователями практически не изменился и сохраняет тенденцию прошлого года. Как правило, в России интерес к покупке не имеет драматических изменений: могут падать продажи, но интерес сохраняется из года в год на схожем уровне, говорят эксперты

"Яндекса". Сегодня застройщики продают не просто квартиру, но и окружающую инфраструктуру. При проектировании нового ЖК застройщик должен учитывать необходимость социальных, культурных, коммерческих объектов в районе новых домов и зачастую непосредственно участвует в их создании и развитии. Это привлекательный фактор для жителей города и один из факторов положительной динамики цен в новостройках, который объясняет структуру ценообразования на рынке.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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