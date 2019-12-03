Только 17 процентов работников ЖКХ имеют профильное образование

Подавляющее большинство сотрудников российской жилищно-коммунальной отрасли не имеет профильное образования, хотя в стране работают около полутора тысяч учебных заведений жилищно-коммунального профиля. Таковы итоги мониторинга, который провел Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ (СПК ЖКХ). В регионах Северо-Запада ситуация та же, если не считать Санкт-Петербурга, где квалифицированных коммунальщиков несколько больше. Чтобы решить эту проблему, необходимо создавать заново систему отраслевого образования, считает заместитель председателя СПК ЖКХ Леонид Чернышов.

- На основе данных, полученных из регионов, мы провели мониторинг. По оценкам экспертов, около 48 процентов работников ЖКХ представляют собой рабочих, - подчеркнул Леонид Чернышов. - Лишь около 17 процентов всех сотрудников отрасли соответствуют нынешним профессиональным стандартам и получили профильное образование. Поэтому предстоит огромная работа: этот показатель нужно поднять хотя бы до 58 процентов профессиональных кадров.

Эта проблема особенно выражена в регионах, где у коммунальщиков меньше всего возможностей пройти профессиональное обучение. Председатель мурманского жилищно-строительного кооператива "Рыбак Заполярья" Владимир Канаев охарактеризовал ситуацию как "время тотальной некомпетентности". Иногда плохое знание своего дела у представителей сферы ЖКХ в регионе доходит до абсурда. Например, при ремонте одного из мурманских общежитий вместо пластиковых или медных труб строители использовали стальные, срок службы которых гораздо меньше. А при энергообследовании детского учреждения в одном из поселков Мурманской области приезжие специалисты написали в заключении, что необходимо установить вместо деревянных окон пластиковые. Анекдотичность ситуации в том, что пластиковые окна там уже были установлены.

В Петербурге ситуация несколько лучше - здесь профильное образование имеет как минимум четверть коммунальщиков или даже больше, отмечает Алла Бредец, председатель Петроградского отделения РОО "Объединение Советов многоквартирных домов". Здесь коммунальщики имеют возможность учиться: в Северной столице действует центр повышения квалификации для сотрудников управляющих организаций по разным направлениям - начиная от техников многоквартирных домов и заканчивая специалистами по управлению. Но этот уровень, по мнению экспертов, недостаточен - нужно не только повышать квалификацию, а давать работникам более глубокие знания.

- Сегодня необходимо формировать новые образовательные направления для отрасли ЖКХ, - подчеркивает Леонид Чернышов. - Сейчас это образование находится на уровне переквалификации сотрудников отрасли, повышения компетенций. Но нет целостной системы, которая бы готовила специалистов для отрасли от рабочего до руководителя.

Для того, чтобы коммунальщики могли учиться, нужно понимать, чему их учить. Для этого разработано более 100 профессиональных стандартов, применение которых с 1 января 2020 года станет обязательным, отметила Алла Бредец.

Для того, чтобы коммунальщики могли учиться, нужно понимать, чему их учить

Но быстрого эффекта ждать не придется, поскольку в течение десятилетий жилищно-коммунальному хозяйству не уделялось почти никакого внимания. Чтобы "воспитать" из выпускника училища или колледжа, например, квалифицированного электрика, потребуется не менее 2-3 лет. А главное, до сих пор не проработан законодательный механизм, который заставил бы участников рынках ЖКХ применять обновленные профстандарты в реальности, а не в отчетах, считает Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий (СЖКП) Мурманской области.

- Основная проблема сегодня в том, что никто не следит за реальным применением профстандартов на практике, - подчеркивает Юрий Дунин. - Около трех лет назад мы направляли в Минстрой РФ предложение о том, чтобы профстандарты и устаревшие должностные инструкции работников сферы ЖКХ, которые разрабатывались еще в 80-90-х годах, привести в соответствие друг другу. Мы получили ответ: "При корректировке инструкций ваше мнение будет учтено". Прошло три года, но никакой корректировки до сих пор нет. Сейчас мы собираемся обратиться в Минстрой с этой инициативой уже в четвертый раз.

Региональный Центр оценки квалификации в структуре СЖКП в Мурманской области уже создан. В его работе предусмотрено участие минтруда и минобразования региона. Но центр до сих пор не действует, потому что эта работа не имеет смысла. Сдавшие экзамен все равно будут вынуждены работать по старым инструкциям. Эксперты подчеркивают: специалиста мало научить. Необходимо сделать так, чтобы он был обязан применять свои знания на практике.

Мнение

Алена Кузнецова, начальник государственной жилищной инспекции Мурманской области:

- Крайне не хватает современных учебных пособий. Будущие специалисты ЖКХ вынуждены учиться по учебникам 50-60-х годов прошлого века. Я не могу нигде их найти даже во время командировок. Недавно купила два пособия по управлению многоквартирными домами, которые написаны довольно слабо. Профильного образования для жилищной сферы сегодня не существует вообще. Например, сегодня нигде не учат специалистов по эксплуатации зданий, хотя в строительной сфере высшее образование осталось. К счастью, в Мурманске при университете открылись курсы переподготовки инженеров-теплотехников. Туда приходят учиться 5-6 человек, которых после выпуска сразу же разбирают. Следует учесть, что эксплуатация жилых домов очень отличается от эксплуатации промышленных зданий, там совершенно другие СНиПы.

Я совершенно не представляю, где и как сегодня обучают кровельщиков. Поэтому в Мурманской области специалистов в сфере ЖКХ с профильным образованием даже не 17 процентов, а меньше.