В Петербурге школьники защитили свои инженерные проекты

В Центре молодежного инновационного творчества ФабЛаб прошла защита инженерных проектов школьников.

Проект практической профессиональной ориентации на базе ФабЛаба реализуется комитетом по труду и занятости населения и Центром занятости населения Санкт-Петербурга вот уже четвертый год. Используемая здесь методика позволяет заинтересовать старшеклассников научно-техническим творчеством, привлечь их к инженерному поиску.

С 2015 года наглядную профориентацию здесь прошли 1380 школьников и студентов, из них 690 участников защитили в общей сложности 60 проектов. В течение 2019 года школьниками было подготовлено 12 проектов.

На занятиях участники под руководством опытных наставников знакомились с инженерной и проектной деятельностью, работали в программах Autodesk Fusion 360, Компас-3D, собирали и проводили испытания изделий с помощью 3D-принтера, лазерного гравера, фрезерного станка и другого оборудования прямого цифрового производства.

Итогом этих занятий стала конференция "Инженерные проекты школьников и студентов профессиональных образовательных организаций", на которой юные инженеры представили свои разработки.

Так, Денис Рыхлов, студент технического колледжа управления и коммерции, продемонстрировал сконструированный его командой прибор для определения концентрации углекислого газа в закрытом помещении. На вид он представляет собой выгравированный в оргстекле парусник. Но изюминка этого якобы "сувенирного" изделия в том, что подсоединенные к паруснику датчик и светодиоды заставляют его в зависимости от состояния воздуха менять цвет парусов.

Семиклассники из школы № 564 показали и рассказали о том, как они собирали по фотографиям и самостоятельно изготовленным чертежам макеты архитектурных шедевров - моста Понте Веккьо, дома Зингера, дома Розенштейна - Белогруда, в котором сейчас располагается театр имени Андрея Миронова и других зданий. Все это, как пояснили Родион Рылов и Артем Алоджанц, было изготовлено при помощи макетирования с использованием 3D-принтера.

Еще одна группа продемонстрировала свой макет Исаакиевского собора, элементы которого изготовлены на лазерном гравере и 3D-принтере (при сборке использовался комплект ручного инструмента). Подобные технологии применяются при проектировании сложных архитектурных сооружений и инженерных коммуникаций.

А Булат Терегулов представил макет подводного робота для исследования океанических глубин.

Весь процесс приобщения ребят к возможной будущей профессии проводится в три этапа. Первый заключается в отборе участников путем тестирования на выявление профессиональных склонностей. Как правило, из протестированных 120 подростков отбирается половина с наиболее развитыми техническими способностями. На втором этапе из этих отобранных подростков формируются четыре группы, каждая из которых под руководством наставника в течение месяца разрабатывает свой проект.

В процессе реализации своих инженерных замыслов подростки общаются с представителями профильных образовательных организаций и предприятий. Итогом работы является презентация готовых проектов, где эксперты проводят его оценку и тестирование.

ФабЛаб базируется при Центре прототипирования, основная цель которого - помощь малому и среднему бизнесу в привлечении инновационных технологий. ФабЛаб располагает прекрасной технической базой и специалистами, которые могут показать школьникам, как работают современные технологии при выполнении самых сложных заказов - например, при моделировании поврежденных суставов в медицине или архитектурном проектировании с использованием 3D-принтера.

- Современный производственный процесс очень сложен и меняется запредельными темпами, - сказал, приветствуя участников инженерной конференции председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко. - В рамках проекта нам удалось погрузить молодых людей в процессы, происходящие на современном производстве, дать им возможность попробовать что-то сделать самостоятельно. Чем больше таких видов деятельности подросток испытает на себе, пока учится, тем лучше. Тем меньше людей сделают ошибки в выборе своей работы.

Он отметил, что современные школьники живут в удивительное время: благодаря интернету, практически вся информация, накопленная человечеством, стала доступна каждому. Но новое время несет с собой и новые вызовы, один из них - постоянная смена видов и форм трудовой занятости, появление новых профессий, обучиться которым раз и навсегда невозможно. Поэтому практический опыт, "примерка на себя" некоторых операций современного инженерного труда крайне важны.