В РФ намерены ввести правила ликвидации аварийного жилфонда

Законопроект, устанавливающий новые правила расселения аварийного жилья, прошел первое чтение. Власти регионов СЗФО, которым в ближайшие годы предстоит ликвидировать десятки тысяч непригодных для проживания квадратных метров, готовятся к реформе. Однако, по мнению экспертов, список инструментов выполнения нуждается в доработке.

Если инициатива обретет законодательную силу, субъекты РФ смогут предоставлять собственникам опасных "квадратов" субсидии на покупку квартир или компенсировать проценты по ипотеке за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Строительным компаниям, реализующим проекты развития застроенных территорий, также возместят затраты из бюджета государственной корпорации. Кроме того, документ позволит создавать маневренные фонды, чтобы расселять граждан временно.

С этого года борьба с аварийными квадратными метрами идет в нашей стране в рамках федерального проекта, который входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Ранее действовала специальная федеральная программа. До 1 сентября 2025 года регионам предстоит расселить аварийные дома, признанные таковыми до 2017-го.

Как сообщают в Фонде содействия реформированию ЖКХ, к 1 октября 2019-го годовой план по расселению аварийных домов на сто процентов выполнили только три региона СЗФО: Калининградская область, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. В Архангельской, Новгородской и Вологодской областях этот показатель превысил 60 процентов. А вот Ленинградская область, Карелия, Коми и Псковская область оказались в зоне риска. Причем в последних двух регионах, по данным госкорпорации, за девять месяцев не ликвидировали ни одного аварийного "квадрата".

Впрочем, здесь следует учесть, что свой мониторинг Фонд ЖКХ ведет на основании фактического переселения граждан. И жители ряда регионов, когда формировалась отчетность, могли просто не успеть справить новоселье.

В Калининградской области в рамках первого этапа в 2019-2020 годах расселению подлежат 447 человек из 28 аварийных многоквартирных домов. А до 1 сентября 2025-го жилищные проблемы решат более трех с половиной тысяч жителей региона. Первые новоселья в регионе состоялись в начале сентября: ключи от новых квартир получили девять семей из Советска.

Как отмечают в региональном министерстве строительства и ЖКХ, построить дома для переселенцев столь оперативно удалось благодаря тому, что работа с застройщиками стартовала еще в 2017 и 2018 годах. Область предоставила строительным компаниям подробные планы - в каком количестве квартир будут нуждаться муниципальные образования, какой они должны быть площади. Предприниматели доверились чиновникам и запустили проекты в реализацию.

Однако внимания требует другая проблема. Стоимость жилья, возводимого для переселенцев, в Калининградской области не должна превышать 40 808 рублей за квадратный метр. Но в ряде районов Калининграда и в приморских курортных городах квартиры стоят гораздо дороже.

- Сейчас мы работаем с муниципальными образованиями - разницу в стоимости будем покрывать за счет регионального и местных бюджетов, - делится информацией министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз. - Потенциальных переселенцев этот вопрос заботить не должен.

Новые правила расселения аварийного жилья, безусловно, расширят возможности субъектов РФ и муниципалитетов в части взаимодействия с застройщиками и возможности переселенцев в части выбора новых квартир. Однако, по мнению исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, законопроект не содержит исчерпывающего перечня механизмов, способного создать постоянно действующую систему расселения аварийного жилья. Так, процесс могут укорить субсидии на аренду квартир в частном жилом фонде, выплачиваемые за счет средств Фонда ЖКХ.

Прямая речь

Олег Рурин, заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ:

- На 1 октября 2019 года из аварийного жилья уже переселено 10,3 тысячи человек, в то время как годовой целевой показатель - 8,2 тысячи человек, то есть план выполнен на 126 процентов. Освобождено аварийное жилье площадью 182,1 тысячи квадратных метров при плане 141 тысяча: он выполнен на 129 процентов. По нашим прогнозам, до конца года расселят 200 тысяч квадратных метров: результат будет выше целевого показателя более чем на 40 процентов. Из выделенного нам на 2019 год правительством РФ лимита в 35,4 миллиарда рублей в регионы уже направлено 19,1 миллиарда.