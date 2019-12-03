В Вологодской области Тарногский районный суд отказал в иске о лишении жительницы муниципалитета Лидии Пекур родительских прав. Этого добивались органы опеки. Но суд предупредил молодую женщину, мать пятерых несовершеннолетних ребятишек, что она должна изменить отношение к воспитанию детей.

Эта семья попала в поле зрения после того, как с детской площадки пропала двухлетняя Василиса. Ее искали всем миром. И нашли через двое суток. Девочка провела их в лесу без еды и воды. Происшествие случилось в селе Красное. Это административный центр Заборского сельского поселения. В 11 часов мама вместе с тремя дочками - двух, четырех и шести лет - прошла на детскую площадку. Этот факт зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на школе. Потом, по словам самой женщины, она ненадолго отлучилась - пошла к подруге кормить своего новорожденного ребенка. Дочек оставила в песочнице. А когда вернулась через 10 минут, то самой младшей уже не было.

Мать сначала искала девочку сама. И только через несколько часов обратилась в полицию. На место ЧП выехали опытные следователи и криминалисты. Девочку искали 400 человек, в том числе волонтеры и местные жители. Об этом происшествии стало известно и в Следственном комитете РФ. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела по факту пропажи двухлетней девочки. Дело сначала возбудили по статье 105 УК РФ - убийство.

С малолетними сестрами Василисы работали психологи, пытаясь узнать подробности исчезновения. Выяснилось, что с площадки сестры ушли с мальчиком. Их встретила воспитательница детсада. Сестер отвела к дому, где они живут, а мальчика - в детсад. По пути двухлетняя малышка куда-то и делась. Поисковая группа прочесывала территорию вокруг села, осматривала берега реки. Работали водолазы, из Арктического спасательного центра привезли глубоководный аппарат "Фалкон". Готовились к худшему, а надеялись на лучшее. И около 11 часов на третьи сутки девочку нашли. Она лежала в километре от того места, где потерялась, прикрытая ветками, и тихо плакала. Почти не шевелилась и молчала. В тот же день бортом санитарной авиации ее доставили в Вологодскую детскую клиническую больницу. У девочки диагностировали переохлаждение, многочисленные укусы насекомых. Из семьи забрали и остальных детей, их поместили на время в больницу.

Жители села Красное рассказали, что семья переехала сюда два года назад. 29-летняя мать воспитывает пятерых детей, старший ребенок пошел в первый класс, а новорожденному малышу несколько месяцев. Жители осторожно, но все же сказали, что мать не очень хорошо следит за детьми.

Волонтер обнаружил Василису живой в лесу. Она лежала, прикрытая ветками, и тихо плакала. Фото: из архива поисковиков.

Подтвердили данный факт и в СУ СК РФ по Вологодской области. Молодая женщина уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на учете в органах внутренних дел. Официальный представитель СК России Светлана Петренко добавила, что специалисты дадут правовую оценку действиям или бездействию органов профилактики, выявят и отреагируют на все причины и условия пропажи ребенка.

Между тем следователи возбудили уголовное дело против матери девочки по статье 125 УК РФ - оставление ребенка в опасности. В органы опеки направили ходатайство об ограничении или лишении родительских прав 29-летней женщины, которая оставила без присмотра малолетних дочерей.

Сама Лидия очень переживала. Она постоянно навещала Василису в Вологде, привозила подарки. Как говорили медики, девочка скучала по маме и радовалась, когда та приезжала. Ничего плохого о Лидии они не могли сказать. Да и местные жители считали, что возбуждение уголовного дела против молодой женщины - это недоразумение. "Всякое в жизни может случиться. Да, дети от разных мужчин, - говорили волонтеры. - Но она не пьет, за детьми смотрит, стирает, готовит. Конечно, квартира запущена. Но семья многодетная, с лишними деньгами трудно".

И тогда на помощь пришли неравнодушные люди. Помогли сделать ремонт, покрасили окна и стены, навели порядок в комнате у девочек. Волонтеры создали в соц­сети группу "Василиса", в которую вступили более двух тысяч человек. Там решали, чем помочь и что семье необходимо. Активисты запустили опрос: "Где должны жить дети Лиды?" 2663 человека проголосовали за вариант "В бедности, но с мамой", а 219 - "В бедности нельзя, лучше на содержании государства".

А между тем органы опеки уже готовились забрать всех пятерых детей. Старшего мальчика хотели отправить в приют, трех средних девочек - пока в санаторий. Но в конце ноября Тарногский районный суд Вологодской области отказал органам опеки и попечительства в иске к Лидии Пекур.

Как прокомментировали "РГ" в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, подобные решения принимаются в исключительных случаях и только в интересах детей. Как правило, суды соглашаются с доводами органов опеки. Так что Лидии дали шанс на семью.

Мнение

Семью нельзя оставлять без поддержки

Ирина Кулакова, психолог

- Судя по тому, что я видела в репортажах и прочитала о данной семье, она находится в зоне риска. Хотя мама и непьющая, но неразборчива в отношениях. Получилась беременность - родила ребенка. А как жить, на что, чем кормить, не особо задумывается. Предположу, что она сама выросла в подобных условиях и другого варианта семьи не знает.

Ей дали возможность поменяться, по-другому вести хозяйство, выбирать спутника жизни, воспитывать своих пятерых детей. Хочется верить, что она расставит приоритеты и сделает правильные выводы. Многодетную семью нельзя оставлять без помощи и поддержки.