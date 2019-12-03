Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы

В Ленинградской области мужчина поставил в лесу под Выборгом столбы и стал "водить через границу" мигрантов из Средней Азии, желающих нелегально попасть в Финляндию.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, четверых выходцев из Южной Азии и их сопровождающего задержали прямо во время "перехода через границу".

Выяснилось, что за свои услуги мужчина попросил свыше 10 тысяч евро.

Всех пятерых доставили на разбирательство. По решению суда выходцы из Южной Азии будут депортированы. А вот их проводнику, который, к слову, является гражданином одной из стран СНГ, грозит уголовное дело по статье "Мошенничество".