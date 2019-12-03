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03.12.2019 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области мужчина поставил в лесу под Выборгом столбы и стал "водить через границу" мигрантов из Средней Азии, желающих нелегально попасть в Финляндию.

Петербуржца с автоматом задержали за стрельбу у гаражей

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, четверых выходцев из Южной Азии и их сопровождающего задержали прямо во время "перехода через границу".

Выяснилось, что за свои услуги мужчина попросил свыше 10 тысяч евро.

Всех пятерых доставили на разбирательство. По решению суда выходцы из Южной Азии будут депортированы. А вот их проводнику, который, к слову, является гражданином одной из стран СНГ, грозит уголовное дело по статье "Мошенничество".

 

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