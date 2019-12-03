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В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
В "РГ" обсудят вопросы "двойных стандартов" качества товаров
03.12.2019 12:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Роза для Сирии

Крымский бизнес налаживает деловые отношения со странами Востока
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 272(8030)
Полуостров посетили бизнесмены из Сирии и Ирана. Они побывали на местных предприятиях и приняли участие в конференции "The most к успеху: Экспортный потенциал Крыма". Итогом визита стало подписание договора о поставке в Сирию крымской косметики. На стадии обсуждения еще несколько контрактов. Какие товары интересуют иностранных партнеров и что готов им поставлять регион, выяснил корреспондент "РГ".

Несмотря на санкции, товары крымских производителей не исчезают с международного рынка. По данным Южного таможенного управления, в первом полугодии 2019 года экспорт Республики Крым составил 16 миллионов долларов, что на 4,9 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Крупнейшими торговыми партнерами остаются Украина (50,3 процента), Белоруссия (22,3 процента), Казахстан (11,3 процента), Туркмения (4,5 процента), Киргизия (3 процента) и Армения (2,6 процента).

Фото: iStock
Из Крыма в Китай отправлена первая партия мороженого

Структура экспорта - в основном продовольственные товары и сырье для их производства (51,2 процента), химическая (22,9 процента) и машиностроительная (18,7 процента) продукция.

По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, по состоянию на 21 ноября экспорт продукции агропромышленного комплекса Крыма (как собственного производства, так и с учетом перевалки) составил более 14 миллионов долларов. В основном за рубеж отправляли мясо птицы, крепкие спиртные напитки, вино, злаки и муку. В минсельхозе уточнили, что крымское зерно востребовано на международных рынках и успешно экспортируется в Саудовскую Аравию, Египет, Ливан и Сирию.

В правительстве региона также отметили, что западные санкции способствовали укреплению взаимоотношений между Сирийской Арабской Республикой (САР) и Крымом. В декабре 2018 года был создан торговый дом "Крым - Сирия". Между республиками уже идет торговля: первые сирийские цитрусы и оливковое масло пришли в Крым, а в САР зерновые отправляют уже два года.

В перспективе местные производители могут поставлять в Сирию муку, отруби, подсолнечное масло и мясо птицы. А после реализации на полуострове нескольких инвестиционных проектов, не раньше 2021 года, экспортировать в эту страну будут рыбу и рыбные консервы.

Первое крымское предприятие вышло на Alibaba.com

В свою очередь, представителей сирийского сельского хозяйства и бизнеса также интересуют поставки из Крыма кукурузного масла и кукурузной муки. Правда, это не совсем то, на чем специализируется местный агропромышленный комплекс. Но, как говорится, был бы спрос. Сирийская сторона также заявила о возможности для строительных компаний работать в их стране.

Вопросы, которые волнуют предпринимателей с обеих сторон, - это логистика и расчеты. Необходимо наладить транспортное сообщение между Сирией и Крымом, создать судоходную компанию либо открыть прямое авиасообщение.

Если первую проблему крымские бизнесмены самостоятельно решить не могут, то со второй все просто. Сирийские партнеры без открытия филиала на территории РФ могут получить идентификационный код иностранной организации в ФНС. После этого они имеют право открыть расчетный счет в российских банках, и им станут доступны все виды банковского обслуживания.

Итогом визита иностранной делегации в Крым стало подписание договора крупнейшего сирийского дистрибьютора с крымским комбинатом - производителем косметической продукции из местного сырья. Отправлять на Восток будут крем, тоники, душистую воду и гидролат розы.

Генеральный директор комбината Иван Гладун сообщил "РГ", что объемы поставок уточняются.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Крымский бизнес наладит деловые отношения с Сирией

- Население Сирии - около 19 миллионов человек, и женщины там, как и везде, любят ухаживать за собой. Мы не сомневаемся, что наша продукция будет пользоваться спросом, - говорит Иван Гладун.

Ранее о своем желании сотрудничать с сирийцами заявляли производители электротехнической продукции и сварочного оборудования. Среди них и симферопольское предприятие.

- От планов поставки продукции в Сирию мы не отказались, - рассказал "РГ" коммерческий директор компании Георгий Агаджанян. - Завод посетила сирийская делегация, дав высокую оценку нашему производству. Я в составе официальной делегации побывал в Сирии и Иране. Большие надежды возлагаем на сотрудничество с Ираном, у нас идет конкретный разговор, как наше предприятие загрузить новыми заказами.

При этом он подчеркнул, что главное - договориться о поставках, а вопросы транспортировки и расчетов при желании можно решить.

Ведутся переговоры с иранской компанией о поставках крымских бездрожжевых хлебцев из цельного пророщенного зерна пшеницы, ржи и амаранта.

Крым отправит в Сирию 5000 тонн зерна

Крымский малый бизнес, безусловно, заинтересован в расширении рынков сбыта и сотрудничестве с другими странами. В этом предпринимателям помогает Южный региональный центр поддержки экспорта. По словам его директора Натальи Серовой, за два года центр помог предприятиям республики заключить контракты на сумму более миллиарда рублей.

Недавно крымская компания впервые получила официальную маркировку Made in Russia. Эта маркировка поможет повысить узнаваемость товаров и брендов на зарубежных рынках.

Мнение

Георгий Мурадов, вице-премьер, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ:

- Крым и Сирия находятся в особом положении, против наших республик объявлены нелегитимные международные санкции. Поэтому наше сотрудничество имеет особое значение. Мы предполагаем вместе работать в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, пищепроме, туризме и гостиничном хозяйстве.

Справка "РГ"

В 2018 году, по данным Федеральной таможенной службы, Республика Крым торговала с 47 странами. Лидирующие позиции занимали Турция, Италия, Китай и Индия. Основная доля экспорта приходится на машины, оборудование и транспортные средства - 54,5 процента, на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) - 20,5, на продукцию химической промышленности - 15,7, на металлы и изделия из них - 5,4. За первое полугодие 2019 года экспорт химической продукции вырос на 46 процентов, а вот машиностроительной - снизился и составил 29,5 процента к показателям января - июня 2018 года.

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