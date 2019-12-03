На Дону владельцев авто на газе освободят от транспортного налога

В Ростовской области владельцев автомобилей, работающих на природном газе, освободят от транспортного налога.

Такое решение приняли депутаты донского парламента, утвердив поправки в закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения".

Председатель Заксобрания Александр Ищенко считает, что эта мера будет стимулировать переход автовладельцев и транспортных предприятий на топливо, которое наносит меньший урон окружающей среде.

По состоянию на 1 января текущего года в регионе зарегистрировано шесть тысяч машин, работающих на газе. Оценочно общая сумма предоставленных их владельцам льгот в 2020 году составит 60 миллионов рублей.

Инициаторы поправок предполагают, что ежегодно количество транспорта, использующего газомоторное топливо, будет расти в среднем на тысячу машин. Сумма субсидий увеличится на восемь миллионов рублей.

Кстати

Право на сбор транспортного налога в Ростовской области передано в местные бюджеты. Эти средства позволят увеличить расходы каждого города и района на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог.