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03.12.2019 12:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минус 60 миллионов

На Дону владельцев авто на газе освободят от транспортного налога
Текст: Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России № 272(8030)
В Ростовской области владельцев автомобилей, работающих на природном газе, освободят от транспортного налога.
Фото: Егор Алеев/ ТАСС Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Фото: Егор Алеев/ ТАСС

Такое решение приняли депутаты донского парламента, утвердив поправки в закон "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения".

Фото: iStock
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Председатель Заксобрания Александр Ищенко считает, что эта мера будет стимулировать переход автовладельцев и транспортных предприятий на топливо, которое наносит меньший урон окружающей среде.

По состоянию на 1 января текущего года в регионе зарегистрировано шесть тысяч машин, работающих на газе. Оценочно общая сумма предоставленных их владельцам льгот в 2020 году составит 60 миллионов рублей.

Инициаторы поправок предполагают, что ежегодно количество транспорта, использующего газомоторное топливо, будет расти в среднем на тысячу машин. Сумма субсидий увеличится на восемь миллионов рублей.

Кстати

Право на сбор транспортного налога в Ростовской области передано в местные бюджеты. Эти средства позволят увеличить расходы каждого города и района на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог.

Экономика Финансы Налоги Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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