Под Волгоградом закрыт подпольный цех по изготовлению дизтоплива

В городе Волжском сотрудники полиции обнаружили подпольный цех по переработке нефти и производству дизельного топлива. Задержаны три человека.

Нелегальный НПЗ действовал с размахом. По данным "черной" бухгалтерии, было произведено и реализовано 140 кубометров поддельной солярки на общую сумму более 2,6 миллионов рублей. Полицейскими также обнаружено 40 тонн сырой нефти и 15 тонн непроданного дизельного топлива.

В ходе расследования выяснилось, что создателем подпольного цеха является 31-летний житель Волгограда. К производству и сбыту поддельного топлива им были привлечены двое жителей Волжского. Солярка сбывалась через подконтрольные подозреваемым автозаправочные станции региона.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой". Производителям дизтоплива грозит до пяти лет лишения свободы.