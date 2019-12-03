В центре Симферополя иномарка протаранила остановку с людьми

В центре Симферополя произошло ДТП, в результате которого автомобиль Dacia врезался в остановку общественного транспорта, где в это время находились люди. Подробности ДТП "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошло около полудня в самом центре крымской столицы, на проспекте имени Кирова. Автомобиль ВАЗ совершил боковое столкновение с Dacia, в результате чего иномарка вылетела за пределы проезжей полосы и буквально снесла остановку общественного транспорта.

- В результате происшествия пострадала находившаяся на остановке 18-летняя девушка. Она доставлена в больницу скорой помощи, ей оказывают необходимую помощь, - рассказала "РГ" начальник отдела информации и общественных связей МВД по РК Ольга Кондрашова.

Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

У Dacia смята передняя часть, на павильоне остановки машина сбила боковую стойку и раскрошила стеклянную панель. Водители обеих машин серьезно не пострадали.