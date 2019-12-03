В Майкопе водитель сбил четырех подростков на тротуаре

Полиция устанавливает обстоятельства наезда автомобиля на четверых подростков в Майкопе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, ДТП произошло во вторник, третьего декабря, около 13 часов 30 минут на улице 2-й Крестьянской.

"Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства. - С места ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены четверо молодых людей в возрасте 16 лет. Трое из них являются жителями Майкопского района, четвертый подросток проживает в Краснодарском крае. Все они - учащиеся одного из средних специальных учебных заведений города Майкопа".

Установлено, что наехавший на подростков водитель не имел прав на управление транспортом. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.