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03.12.2019 17:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Майкопе водитель сбил четырех подростков на тротуаре

Текст: Татьяна Павловская (Адыгея)

Полиция устанавливает обстоятельства наезда автомобиля на четверых подростков в Майкопе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея, ДТП произошло во вторник, третьего декабря, около 13 часов 30 минут на улице 2-й Крестьянской.

Фото: https://vk.com/vrndtp
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"Предварительно установлено, что 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и допустил выезд на тротуар, где совершил наезд на пешеходов, - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте ведомства. - С места ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены четверо молодых людей в возрасте 16 лет. Трое из них являются жителями Майкопского района, четвертый подросток проживает в Краснодарском крае. Все они - учащиеся одного из средних специальных учебных заведений города Майкопа".

Установлено, что наехавший на подростков водитель не имел прав на управление транспортом. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея ЮФО Краснодарский край
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