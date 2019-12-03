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03.12.2019 16:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгоградской области магазин бытовой техники оштрафовали за сексизм

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Постановлением мирового судьи судебного участка № 27 Волгоградской области потенциальный работодатель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

Фото: Gettyimages
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Прокуратура Котовского района при проверке магазина бытовой техники установила, что руководство разместило объявление о наборе персонала с признаками дискриминационного характера. На вакантную должность продавца-консультанта магазин набирал исключительно мужчин.

- Дело в том, что статья 25 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" прямо запрещает распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было установлении преимуществ, прямых или косвенных, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, - рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина. - Поэтому юридическое лицо привлечено к административной ответственности.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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