В Волгоградской области магазин бытовой техники оштрафовали за сексизм

Постановлением мирового судьи судебного участка № 27 Волгоградской области потенциальный работодатель привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.

Прокуратура Котовского района при проверке магазина бытовой техники установила, что руководство разместило объявление о наборе персонала с признаками дискриминационного характера. На вакантную должность продавца-консультанта магазин набирал исключительно мужчин.

- Дело в том, что статья 25 Закона РФ "О занятости населения в Российской Федерации" прямо запрещает распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было установлении преимуществ, прямых или косвенных, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, - рассказала старший помощник прокурора области Оксана Черединина. - Поэтому юридическое лицо привлечено к административной ответственности.