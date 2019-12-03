На военном совещании в Сочи Владимир Путин назвал приближение НАТО к границам России одной из потенциальных угроз для безопасности страны. Поэтому техническому переоснащению Вооруженных сил РФ будет по-прежнему уделяться самое пристальное внимание, в том числе и модернизации Военно-морского флота. В этом году ВМФ получит свыше 480 единиц вооружений и военной техники.

Напомним, на этой неделе президент начал цикл военных совещаний, которые он проводит дважды в год. В этом сезоне консультации главы государства с руководством Министерства обороны и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса посвящены вопросам развития ВМФ.

В начале совещания Путин обратил внимание на то, что в Лондоне в эти дни проходит саммит НАТО, посвященный 70-летию образования этого альянса. Напомнил он и об историческом контексте, в котором создавался блок: его целью было противодействовать СССР. Но в условиях, когда СССР и Варшавского договора уже нет, НАТО продолжает расширяться, заметил президент. Если в начале в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29.

"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ - это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", - подчеркнул Путин. "Поэтому, возвращаясь к повестке нашего совещания, отмечу, что техническому переоснащению Вооруженных сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание", - добавил он.

"В рамках гособоронзаказа в текущем году ВМФ получит более 480 основных образцов вооружения и техники. Среди них - две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три воздушных судна, четыре береговых ракетных комплекса и более 400 единиц различного ракетного и торпедного оружия", - рассказал президент.

По его словам, морские стратегические ядерные силы переоснащаются на современные атомные подводные крейсеры типа "Борей" с баллистическими ракетами "Булава". На завершающей стадии государственных испытаний находится головной ядерный крейсер "Борей-А" - "Князь Владимир", идет строительство еще четырех таких подводных лодок.

Кроме того, говоря о группировке стратегических неядерных сил ВМФ, Путин заявил, что Россия увеличит вдвое количество кораблей, вооруженных ракетами "Калибр". "Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. километров", - заметил он.

Растут темпы оснащения флота кораблями дальней морской зоны. "На предприятиях промышленности ведется строительство девяти надводных кораблей данного класса", - сообщил президент.

В целом, по его словам, доля современного вооружения на российском флоте составляет 68%. "Мы будем и дальше развивать Военно-морской флот, делать его современным, океанским и высокоэффективным", - заверил глава государства.